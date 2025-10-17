Kein richtiger Goalgetter bei Top-Team Murnau – wer soll die Tore machen?

Murnau – Im Kader der Drachen aus Murnau gibt es vier Spieler, die sich als Mittelstürmer einsortieren lassen. Die Gattung Fußballer mit für gewöhnlich den wenigsten Ballkontakten und den meisten Toren. Die Männer heißen Fabian Erhard, Murat Höbekkaya, Benedikt Multerer, Maximilian Nebel, und sie haben einen Makel: Sie treffen das Tor nicht so häufig, wie ihnen selbst lieb wäre. Acht Treffer in 15 Partien stehen im Zahlenblock vor dem Auswärtsspiel in Karlsfeld am heutigen Freitag (19 Uhr). Problem oder System?

Geht es nach Martin Wagner , in erster Linie Letzteres. Murnau hat seine Taktik dem Verteidigen unterworfen. Der Mittelstürmer ist für gewöhnlich der erste Abwehrspieler in der kraftaufwendigen, aggressiven Arbeit gegen den Ball. „Unser System funktioniert nur, wenn der Vorderste richtig Betrieb macht. Da lassen die Jungs viel Körner liegen.“

Hauptaufgabe von ihnen ist also das Jagen und Hetzen der gegnerischen Innenverteidiger, um Fehler im Aufbau zu provozieren. Weil so ein anstrengendes Unterfangen natürlich nicht über 90 Minuten durchzuhalten ist, wechselt der Coach meist nach 50 oder 60 Minuten den Angreifer. „Jobsharing“ nennt Wagner das Modell, in dem alle vier TSV-Stürmer regelmäßig zum Zug kommen.

Die Taktik hat ihre Schattenseiten – in erster Linie, was die Meriten der Spieler betrifft. Keiner steht für 90 Minuten auf dem Feld, niemand ist gesetzt, Wagner rotiert regelmäßig. „Dadurch ist es schwierig für einen, bei der Torjägerkanone oben dabei zu sein.“ Es fehlen schlicht die Minuten und entsprechend auch der Rhythmus beim Abschluss. Wagner räumt ein, dass das nicht ganz leicht für das Seelenleben der Mittelstürmer ist.

Topstürmer gesucht: „Man muss Geduld haben“

„Es kommen schon Fragen auf.“ Andererseits kann sich der Trainer glücklich schätzen, dass sich seine Mannschaft voll mit dem Plan identifiziert. Insbesondere die Offensiven. „Wir haben das ganz große Glück, dass die Jungs nicht egoistisch sind.“

Zur Wahrheit gehört freilich genauso, dass dem TSV ein Topstürmer vom Format eines Moritz Müller, Daniel Koch (Aubing) oder Michael Renner (Kastl) fehlt. Solche Leute sind schwer zu züchten, schwer zu finden und am schwierigsten zu bekommen. „Ein Müller hat mit 18 auch noch nicht so gespielt, man muss Geduld haben“, mahnt Wagner und verweist vor allem auf seine zwei Jungen, Murat Höbekkaya (19) und Fabian Erhard (21).

Diskrepanz zwischen Leistungen im Spiel und Training

„Du brauchst ein paar Jährchen, um den Riecher zu entwickeln. Das Zeug hat jeder dazu.“ Tatsächlich vermisst er aber gelegentlich die letzte Konsequenz, das Draufgängertum, das manch anderen, gerade jungen Stürmer, dieser Klasse auszeichnet.

Und dann ist da noch der schwer erklärbare Unterschied zwischen Spiel und Training. Beim Üben hauen sie die Versuche reihenweise in den Winkel. „Wir beobachten regelmäßig, was die für eine Qualität haben“, schwärmt Wagner. Nur: Im grünen Trikot vor hunderten Zuschauern klappt das nicht mehr so gut, wahrscheinlich auch, weil das zehrende System ihnen den entscheidenden Tick Fokus raubt. „Wenn du auf Anschlag bist, ist es was anderes als ausgeruht im Training.“

Am Ende ist der Torschütze egal, Hauptsache der Ball liegt im Tor

Nun kommt bei aller Mittelstürmermisere noch dazu, dass Nebl (der verlässlichste mit vier Toren) und Multerer (der große Pechvogel der Saison bislang) krank ausfallen. Trotz der Kritik stört ihren Coach die Ausbeute nicht besonders. „Ich bin voll zufrieden mit all unseren Stürmern. Wenn wir jedes Spiel 1:0 gewinnen und ein Abwehrspieler trifft, ist mir das auch recht.“