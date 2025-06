Kein Relegationsspiel um den Aufstieg in die Frauen-Landesliga

Nach den Regularien des NFV-Bezirks Lüneburg wäre nun ein Relegationsspiel zwischen beiden Vizemeistern um den freien Platz in der Landesliga angesetzt worden. Doch beide Teams haben gegenüber dem Verband ihren Verzicht auf den Aufstieg erklärt.

Am letzten Spieltag der regulären Saison hatten sich beide Mannschaften mit Siegen gegen die bereits feststehenden Meister durchgesetzt und sich somit sportlich für die Relegation qualifiziert. Die SG Anderlingen/Byhusen gewann 2:0 gegen den TuS Westerholz, der SV Hodenhagen setzte sich mit 3:2 gegen Eintracht Elbmarsch durch.

Da keine Mannschaft aus der Relegation aufrückt, bleibt die Frauen-Landesliga Lüneburg in der kommenden Saison bei der vorgesehenen Sollzahl von zwölf Teams. Eine Nachrückregelung über den Tabellendritten der Bezirksliga West, in diesem Fall die SG Beckedorf/Ritterhude, erfolgt nicht. Auch an der Abstiegsregelung ändert sich durch den doppelten Verzicht nichts: Die bereits feststehenden Absteiger MTV Barum II, SV Böhme und TSV Bassen verlassen die Liga.