Der KFC Uerdingen darf sich freuen. – Foto: Ralph Görtz

Kein Regionalliga-Rückzug! KFC Uerdingen rettet den Spielbetrieb Der KFC Uerdingen hat am späten Mittwochabend über die Rettung des Spielbetriebs in der Regionalliga West informiert. Die Saison soll also trotz eröffneter Insolvenz sportlich beendet werden.

Der KFC Uerdingen kann die Saison in der Regionalliga West wohl beenden und muss nicht vorzeitig zurückziehen. Das teilte der Klub am späten Mittwochabend mit. Sonach kann die Partie beim SC Paderborn II am Freitag über die Bühne gehen.

Eser will Spielbetrieb finanzieren Am Dienstag berichtete FuPa zuerst über die Insolvenz des KFC Uerdingen. Der Vorstand um Berater Mehmet Eser schaffte es zwar nicht, die Insolvenz des Klubs abzuwenden, dafür gelingt jetzt scheinbar die Sicherung des Spielbetriebs bis Saisonende. In einer Mitteilung des Klubs heißt es: "Am heutigen Tag fand ein weiteres Gespräch zwischen dem Insolvenzverwalter Thomas Ellrich und Mehmet Eser statt. Die vom Insolvenzverwalter bis zum 07.04.2025 geforderte Summe wurde von Mehmet Eser/M-Soccermanagement zugesichert. Somit ist die Fortführung des Spielbetriebes vorerst gewährleistet."

Vorstandschef Thomas Platzer und Eser kämpften von Beginn an gegen die drohende Insolvenz, allerdings stellte Insolvenzverwalter Ellrich klar, dass Absichtsbekundungen nicht ausreichen. Jetzt müssen entsprechende Zahlungseingänge auf dem Konto des Insolvenzverwalters eingehen, damit der KFC Uerdingen die Saison in der Regionalliga West beenden kann. Wenn der Klub das so prominent mitteilt, sollte der Rückzug auch erstmal vom Tisch ein. Eine offizielle Stellungnahme zur Insolvenz gibt es dagegen nicht. Neuer Kampf um die KFC-Spitze bahnt sich an