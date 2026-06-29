Kein Ratingen, kein KFC: Tobias Peitz geht zur Fortuna

Geht zu Fortuna Düsseldorf: Tobias Peitz. – Foto: Arno Wirths

Tobias Peitz wechselt in die Oberliga Niederrhein - aber den Zuschlag bekommen weder Ratingen 04/19 noch der KFC Uerdingen, die beide als mögliche Ziele gehandelt wurden. Der ehemalige Vizekapitän des Bonner SC wechselt zur U23 von Fortuna Düsseldorf und soll beim Neustart ein Führungsspieler werden.

Der gebürtige Ratinger spielte in der Jugend bereits einige Jahre für die Fortuna, ehe er in Ratingen, beim SV Straelen, Wuppertaler SV, FSV Frankfurt und zuletzt beim Bonner SC erst in der Oberliga und dann in der Regionalliga spielte. Der 27-jährige Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung aus der vierten Liga mit und ist daher für die Oberliga ein echter Transfercoup. Für ihn ist es also eine Rückkehr nach Düsseldorf - und damit auch in die höchste Spielklasse am Niederrhein.

Peitz stand nach Bonner Abschied im Fokus

Peitz stand vor wenigen Wochen deutschlandweit im Fokus: Er erfuhr nach eigenen Angaben über Instagram von seinem Aus beim Bonner SC. Unter einem entsprechenden Verabschiedungspost des Klubs kommentierte er: „Das über Instagram zu erfahren, hatte ich auch noch nie.“ Beim BSC war er mit vier Toren in 28 Einsätzen ein Leistungsträger.