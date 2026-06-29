Kein Ratingen, kein KFC: Tobias Peitz geht zur Fortuna

Tobias Peitz wechselt in die Oberliga Niederrhein - aber den Zuschlag bekommen weder Ratingen 04/19 noch der KFC Uerdingen, die beide als mögliche Ziele gehandelt wurden. Der ehemalige Vizekapitän des Bonner SC wechselt zur U23 von Fortuna Düsseldorf und soll beim Neustart ein Führungsspieler werden.
Der gebürtige Ratinger spielte in der Jugend bereits einige Jahre für die Fortuna, ehe er in Ratingen, beim SV Straelen, Wuppertaler SV, FSV Frankfurt und zuletzt beim Bonner SC erst in der Oberliga und dann in der Regionalliga spielte. Der 27-jährige Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung aus der vierten Liga mit und ist daher für die Oberliga ein echter Transfercoup. Für ihn ist es also eine Rückkehr nach Düsseldorf - und damit auch in die höchste Spielklasse am Niederrhein.
Peitz stand vor wenigen Wochen deutschlandweit im Fokus: Er erfuhr nach eigenen Angaben über Instagram von seinem Aus beim Bonner SC. Unter einem entsprechenden Verabschiedungspost des Klubs kommentierte er: „Das über Instagram zu erfahren, hatte ich auch noch nie.“ Beim BSC war er mit vier Toren in 28 Einsätzen ein Leistungsträger.
Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum, sagt in den Vereinsmedien: „Wir freuen uns sehr, dass wir den Transfer von Tobi realisieren konnten. Dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat, ist ein starkes Zeichen und zeigt seine Identifikation mit der Fortuna. Mit seiner Erfahrung wird er in unserer jungen Mannschaft eine zentrale Rolle einnehmen und unserem Spiel zusätzliche Stabilität verleihen.“
Peitz: „Als die Anfrage der Fortuna kam, war für mich schnell klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte. Dem Verein fühle ich mich seit meiner ersten Zeit im NLZ noch immer verbunden. Umso mehr freue ich mich, dass der Wechsel geklappt hat. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und der Mannschaft auf und neben dem Platz bestmöglich helfen.“