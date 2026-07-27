"Kein Präzedenzfall": FVM beantwortet Fragen zum Pesch-Nachholspiel

– Foto: Rocco Bartsch

Was macht der FVM in Sachen Schiedsrichterschutz, wie lassen sich Wiederholungsspiele in einer neuen Saison verhindern und wie sieht es mit einer Aufstockung der Kreisliga A Köln aus? Viele Fragen sind nach dem Nachholspiel zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln noch unbeantwortet. Wir haben beim Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) nachgefragt und haben Antworten bekommen.

Der Fall "Pesch II" hat deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Nach anhaltender Kritik am Verband in Sachen mangelnden Schiedsrichterschutz und dem späten Nachholtermin in der neuen Spielzeit, wehrt sich der FVM gegen den Vorwurf, einen gefährlichen Präzedenzfall für die Amateurligen geschaffen zu haben.

FMV: Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) und seine Sportgerichte stehen uneingeschränkt an der Seite seiner Schiedsrichter*innen. Der FVM positioniert sich daher klar gegen jede Form der Gewalt, möchte Gewalt und Diskriminierung entgegenwirken und über den Fußball aktiv dabei helfen, diese Themen zu diskutieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Zu diesem Zweck hat der FVM einen Standpunkt gegen Gewalt, Diskriminierung und Extremismus formuliert. Zum FVM-Standpunkt geht es hier.

FuPa Mittelrhein: Wie bewertet der Verband die Signalwirkung dieser Entscheidung auf den Schiedsrichterschutz an der Basis, und welche konkreten Maßnahmen plant der FVM, um Unparteiische in Bedrohungssituationen künftig besser zu schützen?

Die Sportgerichte des FVM schützen Schiedsrichter*innen in ständiger Rechtsprechung und ahnden Fehlverhalten gegenüber Spielleitenden konsequent. Weiter ist der Verband in seiner Aus- und Weiterbildung ganzheitlich bestrebt, die Schiedsrichter*innen für vielfältige Situationen auf und neben dem Platz zu befähigen, eigenständig und selbstbewusst Entscheidungen zu treffen und diese auch zu vertreten. Dazu gehört auch, persönliche Wahrnehmungen anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Dieses Vorgehen vertritt der FVM ganzheitlich und uneingeschränkt bereits seit Jahrzehnten.

Diesem Engagement entsprungen sind vielfältige präventive, deeskalierende und unterstützende Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt und Diskriminierung auf dem Fußballplatz, die die Unparteiischen von Bedrohungssituationen schützen können, wie exemplarisch: Angebote der „Psychologischen Ersthelfer*innen“ und Deeskalationstraining für Schiedsrichter*innen, regulatorische und deeskalierend Maßnahmen wie das DFB-Stopp-Konzept und der Kapitänsdialog sowie der FVM-Leitfaden für Sicherheit im Amateurfußball, Handlungshilfen gegen Gewalt und Diskriminierung als Kartensets für Vereine und die Anlaufstelle für Gewalt-, Diskriminierung- und Extremismusvorfälle des WDFV. Weitere Informationen sowie direkte Verlinkungen der Maßnahmen sind hier zu finden: https://www.fvm.de/news/uebersicht/detailseite/lagebild-des-amateurfussballs-fvm-zahlen-zu-gewalt-und-diskriminierung-2/

Die Sportgerichte auf Kreis- und Verbandsebene arbeiten eigenständig, unabhängig und weisungsfrei. Die Entscheidung des Bezirkssportgerichts (BSG) I bezieht sich ausschließlich auf die Bewertung dieses konkreten Einzelfalls und setzt keine grundsätzlichen Leitplanken. Der Schutz unserer Schiedsrichter*innen ist weiterhin gesichert. Einzelfallentscheidungen sollten nicht generalisiert werden.

Inwiefern schafft das Urteil des Bezirkssportgerichts, eine Partie trotz nachgewiesener Bedrohung des Unparteiischen neu anzusetzen, einen gefährlichen Präzedenzfall für künftige Spielabbrüche in den Amateurligen?

Die Entscheidung des Bezirkssportgerichts (BSG) I bezieht sich ausschließlich auf die Bewertung dieses konkreten Einzelfalls und die Würdigung der Umstände durch das Gericht. Sie setzt keine grundsätzlichen Leitplanken und schafft damit keinen Präzedenzfall.

Warum nahm das Verfahren von der erstinstanzlichen Verhandlung (12. Juni) bis zum zweitinstanzlichen Urteil (5. Juli) fast einen Monat in Anspruch, und welche strukturellen Änderungen sind geplant, um sportgerichtliche Entscheidungen im Saisonendspurt drastisch zu beschleunigen? An welchen konkreten Stellen der aktuellen Rechts- und Verfahrensordnung sind dem Verband bzw. den Sportgerichten bei der Beschleunigung solcher Verfahren aktuell juristisch die Hände gebunden?

Den Gerichten war die besondere Dringlichkeit des Verfahrens jederzeit bewusst. Aus diesem Grund wurde es beschleunigt geführt. So hatte das Kreissportgericht die Berufungs- und Begründungsfristen auf Grundlage der Rechts- und Verfahrensordnung des WDVF bereits auf jeweils drei Tage verkürzt. Gleichwohl gilt: Eine sorgfältige rechtliche Prüfung aller Aspekte muss ebenso gewährleistet sein wie die Wahrung der Verfahrensrechte der beteiligten Vereine. Ein beschleunigtes Verfahren darf nicht zulasten dieser Grundsätze gehen und muss so beispielsweise ausreichendlange Fristen für Stellungnahmemöglichkeiten der Beteiligten (Rechtliches Gehör) vorsehen.

Die Entscheidung ist rund drei Wochen nach Einlegung des Rechtsmittels ergangen. Angesichts der Komplexität und Bedeutung des vorliegenden Verfahrens stellt dies einen kurzen und angemessenen Bearbeitungszeitraum dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl die Mitglieder der Sportgerichte als auch die Vertreter*innen der beteiligten Vereine ihre Aufgaben ehrenamtlich wahrnehmen.

Unabhängig von der Bewertung des hiesigen Einzelfalls betrifft die Frage einer weitergehenden Verfahrensbeschleunigung die Rechts- und Verfahrensordnung des WDFV, deren Regelungen für den Spielbetrieb im FVM maßgeblich sind. Aus Sicht des FVM erscheint es vor dem Hintergrund der ehrenamtlichen Strukturen jedoch kaum realistisch, ein derart komplexes Verfahren in noch kürzerer Zeit sachgerecht zu bearbeiten. Dies gilt insbesondere für die Rechtsmittelfristen. Bereits die derzeit vorgesehene Frist von drei Tagen zur Entscheidung über die Einlegung eines Rechtsmittels ist äußerst knapp bemessen. Gerade in umfangreichen und rechtlich anspruchsvollen Verfahren müssen Berufungen sorgfältig geprüft und Berufungsbegründungen fundiert erarbeitet werden. Schon nach der geltenden Regelung kann dies für die Vereine eine erhebliche Herausforderung darstellen.

Welche regulatorischen Anpassungen sind notwendig, um künftig auszuschließen, dass Wiederholungsspiele aus der alten Saison nach dem formalen Stichtag am 30. Juni ausgetragen werden müssen?

Es kann auch zukünftig nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass Spiele der alten Saison in Ausnahmefällen nach dem 30. Juni stattfinden müssen, wobei es dann gilt, faire Rahmenbedingungen zu schaffen. Hierfür müsste die Spielordnung des WDFV angepasst werden, damit Spiele der alten Saison, die in einem formell bereits der neuen Saison zuzuordnenden Zeitfenster stattfinden, nach dem regulatorischen Rahmen der alten Saison abgebildet werden können. Dabei wäre ein ganzheitlicher Ansatz vonnöten, da die vorgenannte Einordnung solcher Spiele etliche Themenbereiche der Spielordnung, beispielweise die sog. Festspielregelung oder vollzogene Spieler*innen-Wechsel zum 1. Juli eines Jahres und ihre potenzielle Einsatzberechtigung für solche Spiele, tangiert. Der FVM wird sich im Fußballausschuss des WDFV dafür einsetzen.

Warum wird eine mögliche Aufstockung der Liga als verfahrensentlastende Maßnahme erst nach dem Nachholspiel diskutiert, anstatt vorab eine verbindliche Härtefall-Regelung zu treffen, um unbeteiligte Vereine wie den SC West Köln vor einem Abstieg am grünen Tisch zu schützen?

Es ist nicht korrekt, dass eine mögliche Aufstockung der Liga erst nach dem Wiederholungsspiel diskutiert wurde. Eine entsprechende Entscheidung über den Antrag des SC West hat der Vorstand des Fußballkreises Köln bereits am 14. Juli 2026 getroffen und diese umgehend an den Verein kommuniziert. Nach Bewertung des Fußballkreises Köln hätte eine andere Entscheidung den für den Spielbetrieb auf Kreisebene geltenden Bestimmungen der Spielordnung sowie der Rechts- und Verfahrensordnung des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) und den geltenden Durchführungsbestimmungen des Fußballkreises Köln widersprochen.

Darüber hinaus müssen die Auswirkungen einer solchen Entscheidung auf sämtliche am Wettbewerb beteiligten Vereine berücksichtigt werden. Eine Aufstockung könnte aus Sicht des SC West Köln zwar als Wiederherstellung von Fairness verstanden werden. Gleichzeitig hätte sie jedoch Konsequenzen für andere Vereine, etwa hinsichtlich der Auf- und Abstiegsregelung. Auch diese Vereine hätten nachvollziehbare Interessen, die bei einer Entscheidung zu berücksichtigen sind.