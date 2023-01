Doch kein Pflichtspiel-Auftakt am Sonntag in Waldkirchen. Der Winter ist da! – Foto: Robert Geisler

Kein Pokal: Winter in Waldkirchen - Bogen testet in Regensburg Seebach setzt sich im niederbayerischen Landesliga-Test mit 3:1 gegen Eggenfelden durch

Die Ansetzung hatte durchaus für Erstaunen gesorgt. Morgen Sonntag, den 29. Januar hätte in Niederbayern das erste Pflichtspiel des Jahres stattfinden sollen - und dann auch noch im Bayerischen Wald. Daraus wird nun aber doch nichts, denn: Das Pokalmatch (Qualifikation Verbandspokal) zwischen dem TSV Waldkirchen und dem TSV Bogen musste abgesagt werden. Der Grund ist ein einfacher: Es ist Winter im Bayerischen Wald. Deshalb hat der TSV Bogen improvisiert und dafür am heutigen Samstag in Regensburg bei der Profireserve des SSV Jahn ein Testspiel absolviert. Im niederbayerischen Landesliga-Test zwischen dem SSV Eggenfelden und dem TSV Seebach behielten die Gäste aus dem Deggendorfer Stadtteil die Oberhand.



Es geht doch nichts auf dem künstlichen Geläuf in Waldkirchen. Eine Eisschicht auf dem Platz macht eine Austragung unmöglich, das Verletzungsrisiko wäre schlicht viel zu groß. Waldkirchens Sportlicher Leiter Gundolf Hain verschickte Samstagvormittag eine offizielle Meldung: "Leider ist im Bayerwald der Winter mit Frost und Schnee zurück. Unser Kunstrasen ist nicht bespielbar. Unser Pokalspiel am morgigen Sonntag müssen wir leider absagen. Wir sind zeitnah in Klärung, ob wir nächste Woche ein Zeitfenster für eine Neuansetzung finden." Es geht doch nichts auf dem künstlichen Geläuf in Waldkirchen. Eine Eisschicht auf dem Platz macht eine Austragung unmöglich, das Verletzungsrisiko wäre schlicht viel zu groß. Waldkirchens Sportlicher Leiter Gundolf Hain verschickte Samstagvormittag eine offizielle Meldung: "Leider ist im Bayerwald der Winter mit Frost und Schnee zurück. Unser Kunstrasen ist nicht bespielbar. Unser Pokalspiel am morgigen Sonntag müssen wir leider absagen. Wir sind zeitnah in Klärung, ob wir nächste Woche ein Zeitfenster für eine Neuansetzung finden."



Die Gelegenheit nutzte der TSV Bogen und fuhr kurzerhand Richtung Regensburg, wo am Sportgelände am Kaulbachweg gegen die Profireserve des SSV Jahn II getestet wurde. Die erste halbe Stunde verschliefen die Rautensstädter zu Gast beim Bayernligisten, binnen sieben Minuten (15./19./22.) schoss der Jahn eine 3:0-Führung heraus. Anschließend konnte der TSV die Partie ausgeglichener gestalten.







Interessanter Vergleich zwischen Landesliga Südost und Landesliga Mitte auf dem Kunstrasenplatz in Johannesbrunn. Den Aufgalopp nach der langen Winterpause entschied Bayernliga-Anwärter TSV Seebach dank einer starken ersten halben Stunde und Toren von Simon Griesbeck (15.), Marcel Müller (16.) und Florian Weber (31.) für sich. Eggenfelden konnte nur noch verkürzen. "Wir wussten nicht unbedingt, wo wir nach der langen Pause stehen würden. Umso überraschender war die wirklich starke erste Hälfe. Wir waren spritzig, aggressiv und haben gut gepresst - da hat schon vieles gepasst! Zweite Hälfte waren wir nicht mehr so gut drin. Das hat aber in erster Linie weniger mit den fünf Wechseln zu tun, als mit der Tatsache, dass wir nach einer anstrengenden ersten Trainingswoche einfach müder geworden sind. Für das erste Testspiel war das aber insgesamt sehr ordentlich", bilanziete Seebachs Coach Manfred Stern.