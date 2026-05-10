"Kein normales Ergebnis": SSV Merten bezwingt Spitzenreiter

Merten legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 3. Minute nutzte Gaspard Fehlinger eine Unsicherheit in der Gladbacher Hintermannschaft zum 1:0. Zwar schlug der Favorit durch den schnellen Tristan Arndt (14.) zurück, doch Merten blieb „griffig und zweikampfstark“, wie Coach Bünyamin Kilic nach dem Abpfiff zufrieden feststellte. Kurz vor der Pause folgte das erste Traumtor: Jerome Propheter veredelte eine Chip-Flanke von El-Morabiti per Flugkopfball zum 2:1 (44.). „Das 2:1 war Weltklasse von beiden Beteiligten“, schwärmte Kilic. „Bilal El-Morabiti lässt seinen Gegenspieler aus dem Stand stehen und chippt den Ball perfekt ins Zentrum, wo Innenverteidiger Jerome Propheter mit einem Wahnsinns-Flugkopfball vollendet.“

In der zweiten Halbzeit versuchte Gladbach zwar zu drücken, doch Merten blieb eiskalt. Gaspard Fehlinger setzte mit einem direkten Freistoß in den Knick (75.) das nächste Highlight. Kilic war voll des Lobes: „Gaspard Fehlinger hat einen Freistoß aus spitzem Winkel unfassbar stark direkt in den Knick gesetzt – nach seinem Treffer gegen Düren bereits sein zweites Weltklasse-Tor in Folge.“ Den Schlusspunkt setzte Bilal El-Morabiti per Foulelfmeter (85.).

Gladbachs Trainer Kevin Kruth gab unumwunden zu, dass seine Elf an diesem Tag das Nachsehen hatte: „Wir haben in Merten verdient verloren. Ein extrem früher Rückstand durch individuelle Fehler, bei denen wir gleich zweimal weggerutscht sind, hat Merten die Chance gegeben, mit drei oder vier Spielern in der torgefährlichen Zone frei vor unserem Torwart aufzutauchen.“ Kruth bemängelte die fehlende Robustheit seiner Jungs: „Merten wollte die Partie mit viel Robustheit, Körperlichkeit und einer sehr ‚männlichen‘ Art und Weise bestreiten – das haben sie deutlich besser gemacht als wir.“

Bitter für Gladbach: Neben der herben Pleite sah Jonas Rücker in der 83. Minute auf der Ersatzbank auch noch die Rote Karte. „Wir sind heute natürlich enttäuscht, aber wir hatten gewissermaßen noch einen Schuss frei, den wir heute verbraucht haben“, bilanzierte Kruth mit Blick auf die Tabelle. „Ein 4:1 ist für uns angesichts unserer bisherigen Gegentorbilanz kein normales Ergebnis, deshalb müssen wir uns jetzt kurz schütteln und das Ganze gründlich aufarbeiten.“

Beben im Titelrennen: Merten zerlegt Spitzenreiter Bergisch Gladbach

Primus wackelt gewaltig +++ Siegburg rückt bis auf einen Punkt ran +++ Fehlinger-Doppelpack.

Die Mittelrheinliga brennt! Der SSV Merten hat dem SV Bergisch Gladbach 09 im Top-Spiel eine empfindliche 1:4-Packung verpasst. Während Merten seine Ambitionen als Top-Team untermauert und auf Platz vier springt, schrumpft der Vorsprung der 09er auf ein absolutes Minimum. Nur noch ein einziger Zähler trennt den Spitzenreiter vom Siegburger SV – der Titelkampf biegt auf die Zielgerade ein und ist spannender denn je.

Blitzstart und "Weltklasse-Flugkopfball"

Vor 156 Zuschauern legte Merten los wie die Feuerwehr. Bereits in der 3. Minute nutzte Gaspard Fehlinger eine Unsicherheit in der Gladbacher Hintermannschaft zum 1:0. Zwar schlug der Favorit durch den schnellen Tristan Arndt (14.) zurück, doch Merten blieb „griffig und zweikampfstark“, wie Coach Bünyamin Kilic nach dem Abpfiff zufrieden feststellte. Kurz vor der Pause folgte der erste Geniestreich: Jerome Propheter veredelte eine Chip-Flanke von El-Morabiti per Flugkopfball zum 2:1 (44.). „Das 2:1 war Weltklasse von beiden Beteiligten“, schwärmte Kilic. „Bilal El-Morabiti lässt seinen Gegenspieler aus dem Stand stehen und chippt den Ball perfekt ins Zentrum, wo Innenverteidiger Jerome Propheter mit einem Wahnsinns-Flugkopfball vollendet.“

Gladbachs Trainer Kevin Kruth gab unumwunden zu, dass seine Elf an diesem Tag das Nachsehen hatte: „Wir haben in Merten verdient verloren. Ein extrem früher Rückstand durch individuelle Fehler, bei denen wir gleich zweimal weggerutscht sind, hat Merten die Chance gegeben, mit drei oder vier Spielern in der torgefährlichen Zone frei vor unserem Torwart aufzutauchen.“ Kruth bemängelte vor allem die fehlende Robustheit seiner Jungs: „Merten wollte die Partie mit viel Robustheit, Körperlichkeit und einer sehr ‚männlichen‘ Art und Weise bestreiten – das haben sie deutlich besser gemacht als wir.“

Fehlingers Freistoß-Hammer sorgt für die Entscheidung

In der zweiten Halbzeit versuchte Gladbach zwar zu drücken, doch Merten blieb eiskalt. Gaspard Fehlinger setzte mit einem direkten Freistoß in den Knick (75.) das nächste Highlight. Kilic kam aus dem Staunen kaum heraus: „Gaspard Fehlinger hat einen Freistoß aus spitzem Winkel unfassbar stark direkt in den Knick gesetzt – nach seinem Treffer gegen Düren bereits sein zweites Weltklasse-Tor in Folge.“ Den Schlusspunkt setzte Bilal El-Morabiti per Foulelfmeter (85.).

Bitter für Gladbach: Neben der herben Klatsche sah Jonas Rücker in der 83. Minute auf der Ersatzbank auch noch die Rote Karte. „Wir sind heute natürlich enttäuscht, aber wir hatten gewissermaßen noch einen Schuss frei, den wir heute verbraucht haben“, bilanzierte Kruth mit Blick auf die Tabelle. „Ein 4:1 ist für uns angesichts unserer bisherigen Gegentorbilanz kein normales Ergebnis, deshalb müssen wir uns jetzt kurz schütteln und das Ganze gründlich aufarbeiten.“

Kilic: „Wenn alle fit sind, können wir jeden schlagen“

Während Gladbach nun in den verbleibenden vier Partien (davon drei zu Hause) liefern muss, ärgert sich Kilic ein wenig über verpasste Gelegenheiten in der Vergangenheit: „Die sieben Punkte, die uns aktuell auf Bergisch Gladbach fehlen, haben wir leider in anderen Spielen gegen vermeintlich schwächere Gegner liegen lassen. Heute konnten wir fast aus dem Vollen schöpfen, und das hat man sofort gesehen. Wenn bei uns alle Mann fit sind, können wir jeden schlagen.“

Merten schiebt sich durch den Dreier auf Rang vier vor, nur zwei Punkte hinter Eintracht Hohkeppel. Gladbach hingegen spürt nun den heißen Atem der Siegburger im Nacken. Kevin Kruth gibt die Marschroute vor: „Im Saisonfinale geht es nun darum, unsere Heimspiele zu gewinnen und dann zu sehen, was die Konkurrenz macht. Wir werden weiterhin alles für unser großes Ziel, den Aufstieg, geben.“