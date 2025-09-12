"Kein normaler Aufsteiger" – Karlsfeld ist in Aubing Außenseiter

Aufsteiger Aubing glänzt vor allem in der Offensive: Knifflige Aufgabe für den Fußball-Landesligisten Eintracht Karlsfeld.

Eintracht Karlsfeld gegen den SV Aubing – diese Paarung gab es in den vergangenen Jahren nur in der Vorbereitung. Am Sonntag (14.30 Uhr) spielen beiden Teams in Aubing zum ersten Mal seit 2013/14 wieder um Punkte gegeneinander. Möglich machte es der Aufstieg des SVA, der sich nach der Meisterschaft in der Bezirksliga auch in der Landesliga glänzend zurechtfindet.

Der Klub aus dem Münchner Westen ist über die Jahre gewachsen, der Aufstieg in die Landesliga Südost war die logische Folge einer konstanten Entwicklung. Vorletzte Saison noch in der Relegation knapp gescheitert, stieg Aubing in diesem Jahr souverän als Meister auf – mit 91 Toren in 30 Spielen. Den Schwung nahmen die Aubinger mit: Nach zehn Spieltagen rangieren sie auf Platz sechs.

Besonders auffällig ist die Offensive. Daniel Koch traf bereits siebenmal, seine Kollegen Balthasar Zimmermann und Artin Shamolli sind ebenfalls torgefährlich. Und auch Abdul Bangura, bis zum Sommer 2024 noch im Karlsfelder Trikot aktiv, bringt Qualität und Tempo ins Spiel.

„Aubing ist kein normaler Aufsteiger, sondern eine sehr gute Mannschaft, die sich das hart erarbeitet hat“, sagt Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser.

Seine Elf geht von Platz 15 aus ins Spiel, durfte zuletzt aber immerhin ein kleines Erfolgserlebnis bejubeln: Gegen den Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald gelang ein Punktgewinn – mit einer Rumpftruppe. „Der Zähler hat uns gutgetan“, so Beutlhauser, „aber 30 Prozent Ballbesitz, vier Torschüsse und maximal fünf erfolgreiche Pässe in Folge können nicht unser Anspruch sein.“

Zumindest die personelle Situation macht Mut

Für das Auswärtsspiel entspannt sich die Personalsituation deutlich: Mit Thomas Ettenberger, Peter Wuthe und Tobias Beyer kehren drei Spieler sicher zurück. Auch bei Deniz Yilmaz und Luca Binswanger sieht es gut aus. Ob Co-Trainer Christoph Traub rechtzeitig fit wird, entscheidet sich kurzfristig. „Wir haben deutlich mehr Optionen als zuletzt und können mit einem guten Gefühl nach Aubing fahren“, erklärt Beutlhauser.

Trotz der Rückkehrer bleibt die Rollenverteilung klar: Der etablierte Landesligist Karlsfeld ist beim ambitionierten Aufsteiger Außenseiter. Beutlhauser fordert: „Wir müssen denselben Einsatz zeigen wie gegen Grünwald. Dann schauen wir, was möglich ist.“

30 Prozent Ballbesitz, vier Torschüsse und maximal fünf erfolgreiche Pässe in Folge können nicht unser Anspruch sein.

Trainer Flo Beutlhauser