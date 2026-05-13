Kein neuer Vertrag: Pipinsried & Angelo Mayer gehen getrennte Wege

Am gestrigen Dienstagabend hat der Verein bekanntgegeben, dass sich die Wege des FCPI und Angelo Mayer trennen werden. "Nach drei intensiven und erfolgreichen Jahren wird Angelo Mayer den FC Pipinsried nach der Saison verlassen. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Angelo war in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich ein enorm wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, sondern auch menschlich eine echte Bereicherung und ein absoluter Publikumsliebling. Umso schwerer fällt es uns, den gemeinsamen Weg im Sommer zu beenden. Mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung unserer Mannschaft haben wir uns dennoch dazu entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Dass sich unsere Mannschaft aktuell in eine sehr gute Richtung entwickelt, hat unser starker Schlussspurt mit 19 von 21 Punkten eindrucksvoll gezeigt. Besonders unsere jungen Spieler haben in den vergangenen Wochen eine sehr positive Entwicklung genommen", schreibt der FC Pipinsried in einer offiziellen Stellungnahme.







Im Zuge der Trennung von Angelo Mayer soll einem Youngster in Zukunft eine Schlüsselrolle zukommen. "Wir haben mit "Sebi" Keßler einen Spieler im Kader, der sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hat und künftig noch mehr Verantwortung übernehmen wird", betonen die Pipinsrieder.