Kein Mittel gegen Petak und Co.: Hornau verliert Topspiel

Tabellenführer Hornau (hier Meron Teku) strauchelte gegen Rot-Weiß Hadamar. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Kelkheim. Das war nix: Die TuS Hornau haben das Topspiel der Verbandsliga Mitte auch in der Höhe verdient mit 0:3 verloren. Gegen den Tabellendritten Rot-Weiß Hadamar fanden die Kelkheimer offensiv kein Mittel und bekamen in der Defensive vor allem einen Spieler der Rot-Weißen nicht in den Griff. Raoul Petak.

Der bei Bayer Leverkusen ausgebildete Stürmer war an allen drei Hadamar-Treffern beteiligt, schoss die ersten beide Tore selbst und legte das dritte durch David Sumak mustergültig auf.

Bereits nach drei Minuten stach Petak das erste Mal. Einen super Pass aus dem Halbfeld in die Schnitstelle der TuS-Verteidigung erlief der 20-jährige und tunnelte Hornaus Torhüter Jakob Archut zur frühen Gäste-Führung. Ein Tor, das Hadamar früh in die Karten spielte. Nach der Pause nahm Petak dann einen Steilpass super mit, kreuzte und traf zum 2:0 (66.). Ehe eine Viertelstunde vor dem Ende vier Hornauer nur zusahen, wie Petak den Ball quer durch den Sechzehner zu David Sumak passte, der direkt zum 3:0 vollendete. In der Nachspielzeit flog Hadamars Jamal Kilic noch wegen Nachtretens mit Rot vom Feld.

Hinterher saßen die Hornauer konsterniert in der Kabine. "Es war eine hochverdiente Niederlage. Wir waren in allen Belangen unterlegen, nicht giftig genug und auch wir Trainer konnten von außen der Mannschaft nichts geben. Unsere taktischen Umstellungen haben nicht gefruchtet", sagte Hornaus Trainer Andreas Klöckner. Auch der Versuch, aufgrund der dichten Staffelung in der Mitte die Außen zu überladen, missriet - weil Hadamar nicht nur vorne, sondern auch hinten bockstark agierte und alles wegverteidigte.

ZUM RE-LIVE

Somit bleibt Hornau nur eines: Der Blick nach vorne. Am kommenden Wochenende geht es zum SV Wiesbaden, der sich gegen die Top-Teams der Liga häufig gut anstellt. "Nach den Auftritten der Vorwoche hatte sich diese Niederlage ein wenig angedeutet. Jetzt müssen wir die Lehren daraus ziehen", zog Klöckner Parallelen zu einer 0:5-Klatsche in Walluf im Saisonfinale 23/24. Am Ende stieg Hornau noch in die Hessenliga auf - bleibt abzuwarten, ob diese Niederlage also sogar ein gutes Omen für die TuS sein kann. Noch bleiben die TuS an der Tabellenspitze.