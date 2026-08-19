Kein Mitglied, kein Zutritt? »Höhere Zäune sind nicht die Lösung!«

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Es ist ein Bild, das sich vielerorts beobachten lässt: Ein Sommerabend, Training oder Spiel sind vorbei, und ein paar Jugendliche kommen vorbei, um zu kicken. Kein Mitgliedsausweis, keine Vereinszugehörigkeit, keine Trainingsjacke mit Logo. Einfach nur Fußball. Im Grunde wunderbar. Aber genau hier scheiden sich die Geister.

Vereinsfremde Nutzer sind oft ein Ärgernis. Sie hinterlassen Müll, beschädigen Tore und Tornetze, stellen Tore ungesichert auf oder stören die Anwohner mit Lärm außerhalb der Nutzungszeiten. Die Erhaltung von tauglichen Fußballplätzen erfordert großen Aufwand und Engagement von Ehrenamtlern. Daher ist die exklusive Nutzung durch Mitglieder in vielen Vereinen, vor allem in Ballungsräumen mit hohem Nutzungsdruck, der Standard. Er drückt sich aus in hohen Zäunen und lauten Platzwarten.

Der Unterhalt von Sportanlagen kostet Geld. Die Mittel dafür speisen sich aus kommunalen Zuschüssen und Mitgliedsbeiträgen. Wenn Anlagen beschädigt werden oder schneller verschleißen, trifft das die Vereinskasse. Verantwortliche des Vereins haben deshalb nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, Regeln aufzustellen und durchzusetzen.

Das Thema hat auch eine rechtliche Dimension. Die klassischen 5-Metertore zum Beispiel sind immer gegen das Umfallen zu sichern. Wenn vereinsfremde Nutzer solche Tore aufstellen und ungesichert stehen lassen – wer ist verantwortlich, falls das Tor kippen sollte, ehe der zuständige Übungsleiter es gesichert hat? In Erlangen starb dieses Jahr ein Siebenjähriger beim Bolzen, als ein mobiles Tor auf ihn stürzte. Ein Schild mit der Aufschrift „Betreten außerhalb des regulären Trainings verboten" schafft zwar rechtliche Sicherheit, aber am Verhalten ändert sich wenig.

Anderseits verkörpern die wilden Kicker das, worum es im Sport eigentlich gehen sollte: Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft. Fußball beginnt nicht mit einem Mitgliedsantrag. Fußball beginnt mit einem Ball und dem Wunsch zu spielen.

Verbieten oder Türen öffnen? Die Lösung liegt, wie oft, dazwischen. Es ist ein Spagat: Wie erkennt man die Nutzer, die ordentlich und verantwortlich mit den Geräten umgehen? Wie halte ich problematische Nutzer fern?



Vielleicht müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass ein Sportplatz ausschließlich denjenigen gehört, die ihren Beitrag bezahlen. Besonders dort, wo öffentliche Gelder geflossen sind, haben Sportstätten auch eine gesellschaftliche, gemeinnützige Funktion. Sie sind Orte der Bewegung, Integration und Begegnung.



Dies kann vor allem in Ballungsräumen Menschen zusammenführen und den Verein zum wichtigen Teil des Sozialraums im Viertel machen. Denkbar wären beispielsweise feste Zeiten für freies Spielen oder die Öffnung ausgewählter Flächen außerhalb des Trainingsbetriebs. Wobei auch dann die Verantwortung für die Nutzung beim Verein liegt, also Vereinspersonal benötigt wird. Doch wer Menschen wegschickt, wird sie später kaum für den Verein begeistern.

Entscheidend ist deshalb die Haltung. Sehen wir vereinsfremde Nutzer grundsätzlich als Problem oder als Chance? Regeln und Offenheit müssen sich nicht ausschließen. Zwischen Abschottung und Anarchie gibt es viele Ansätze. Vielleicht beginnt alles mit einer einfachen Frage: Was wäre gewesen, wenn uns früher jemand vom Bolzplatz weggeschickt hätte? Viele von uns hätten vermutlich nie die Leidenschaft für den Fußball entwickelt, die uns heute im Verein engagieren lässt.

Sportvereine leben von Gemeinschaft. Die entsteht nicht dadurch, dass man Zäune höher baut. Sie entsteht dadurch, dass Menschen willkommen sind, Verantwortung übernehmen und sich mit einem Ort identifizieren können.

Die Nutzung von Sportanlagen durch vereinsfremde Personen wird deshalb auch künftig Diskussionen auslösen. Die gehören dazu. Vereine müssen ihre Anlagen schützen, aber sie sollten dabei nicht vergessen, warum diese Anlagen überhaupt existieren. Für Menschen, die Sport treiben wollen.







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michael.franke@hartplatzhelden.de. Gute Ideen werde ich in einem weiteren Text verarbeiten. Ich freue mich auf eure kreativen Lösungen!

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Über den Autor

Michael Franke ist seit 2003 erster Vorsitzender der FT München-Gern, dem Heimatverein von Philipp Lahm. Aktiver Spieler war er von 1974 bis 2007, Jugendtrainer von 2003 bis 2017, zwischenzeitlich Schriftführer. Im Jahr 2018 hat er die Interessengemeinschaft Sport in München mitgegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Breitensport zu fördern.

Über die Hartplatzhelden-Kolumne

In regelmäßigen Abständen lassen wir seit 2020 kreative und kritische Köpfe aus dem Amateurfußball zu Wort kommen, die sich mit den Sorgen und Nöten unseres geliebten Sports befassen, aber auch Ideen für die Zukunft vorstellen.





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