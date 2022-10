Kein Licht - Oste/Oldendorf zieht nach Gräpel um und gewinnt 1. Kreisklasse: Duhn-Elf besiegt Drochtersen/Assel V 4:1 - Niclas Storm in Torlaune - Kehdinger finden nicht ins Spiel

Zunächst einmal streikte das Flutlicht in Estorf. Kurzerhand zogen die beiden Teams nach Gräpel um. „Die vielen Zuschauer, die vorher auch schon das Spiel unserer ersten Mannschaft sahen, kamen gefühlt alle mit. Da entwickelte sich dann eine gute Stimmung“, sagte FC-Coach Andreas Duhn. Janko Buck und Tino Lawnitzak wurden zuvor im Bezirksligateam eingesetzt und nahmen erstmal auf der Bank Platz. Die Gastgeber hatten Probleme, ihren Rhythmus zu finden. „Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis die Kombinationen flüssiger wurden und die Chancen besser wurden“, so Duhn. Ein Zaubertor von Marlon Bruns löste den Knoten. Der 21-Jährige zog einfach mal aus 25 Metern ab. Der Ball senkte sich ins lange Eck zum 1:0 Tor. Von den Gästen gab es im gesamten Spiel nicht viel zu sehen. Nach dem Wechsel hielt der FC das Tempo hoch und kam schnell durch Niclas Storm zum 2:0. Patrick Elfers hatte sich auf Höhe der Mittellinie die Kugel erkämpft und nach links auf Niclas Storm gespielt. Der setzte sich durch und lief auf Gästetorwart Marcel Smilari zu. Durch die Beine vollendete Storm zum 2:0. Der 19-Jährige hatte im ersten Durchgang bereits Pech mit einem Pfostenschuss. Nur zwei Minuten später wurde es auf der Gegenseite gefährlich. Mit einem herrlichen Freistoß in den Winkel verkürzte Andi Junge auf 2:1. Eine der vielen Eckbälle sorgte Mitte der zweiten Halbzeit für die Entscheidung. Niclas Storm krönte mit dem 3:1 seine gute Leistung. Dann scheiterte er erneut am Aluminium. Besser erging es auch Marlon Bruns nicht, der ebenfalls das Gebälk traf. Einen schönen Angriff über links, Marcell Vespermann setzte sich durch und spielte in die Mitte, schloss Janko Buck wenig später mit seinem 10. Saisontreffer zum 4:1 ab. „Dann waren wir endgültig durch. Von Drochtersen/Assel sah man einfach zu wenig. Unser Keeper bekam nur wenig zu tun. Für uns war es wichtig, den negativen Lauf zu stoppen“, äußerte sich der O/O-Trainer weiter. Diese Leistung muss seine Mannschaft am kommenden Wochenende beim ASC Cranz-Estebrügge bestätigen, Drochtersen/Assel ist spielfrei.

Schiedsrichter: Yannick-Fynn Blattner - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marlon Bruns (39.), 2:0 Niclas Storm (50.), 2:1 Andi Junge (52.), 3:1 Niclas Storm (63.), 4:1 Janko Buck (70.)