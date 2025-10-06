Kein Leckerbissen: TSV Eching verliert Bezirksoberliga-Spiel gegen FC Oberau

Nach einer frühen Führung hat sich Oberau mit einem zweiten Kopfballtor den Auswärtssieg gegen das Team des TSV Eching gesichert.

Eching – An diesem Spieltag hatte Zebras-Coach Marvin Frehe nur wenig zu lachen: Nach einer verschlafenen Anfangsphase sowie einer spielerisch erneut durchwachsenen Leistung verloren die Echinger Bezirksoberliga-Kickerinnen ihr Heimmatch gegen den FC 1927 Oberau mit 0:2 (0:1).

„Wir brauchen jedes Mal 25 Minuten, um in die Partie reinzukommen“, ärgerte sich der 37-jährige Trainer, wobei die Platzverhältnisse ohnehin keinen hochkarätigen Fußball zugelassen hätten. „Doch das Problem hatten beide Mannschaften, und das Spiel ist auch aufgrund der übrigen Begebenheiten kein Leckerbissen gewesen“, fügte Frehe hinzu.

Zerfahrene erste Halbzeit

Im Gegensatz zum TSV konnte Oberau in der zerfahrenen ersten Hälfte aber einmal einnetzen: Bereits in der siebten Minute nickte Rebecca Schelling den Ball nach einer Ecke zum 1:0 ein. Mit zunehmender Dauer konzentrierte sich der FCO dann vor allem auf die Defensive und setzte mit einzelnen Kontern Akzente in der Offensive. So auch beim späteren 2:0 durch Doppeltorschützin Schelling, die das Leder erneut per Kopf versenkte (65.).

Frehe: „Das Ergebnis lügt nie.“

Auf der anderen Seite zeigten die Echinger Frauen in der zweiten Halbzeit lediglich geringfügige spielerische Fortschritte. „Aber zumindest haben wir die Bälle nicht mehr nur rausgeschlagen“, berichtete Frehe. Sein Team kam nach einer einzigen echten Großchance in Durchgang eins – nach einem Steckpass von Sonja Ermair hatte Isabell Gmelch den möglichen Ausgleich verpasst – nun vereinzelt zu Torabschlüssen. Trotzdem wollte das Runde weder bei Eins-gegen-Eins-Situationen noch infolge von platzierten Schüssen ins Eckige. „Und das Ergebnis lügt nie“, erklärte Frehe, weshalb die effizienten Gäste aus seiner Sicht auch durchaus verdient gewonnen hätten.

Dementsprechend würde sich der Coach im Derby beim FC Langengeisling am kommenden Samstag (18 Uhr) wünschen, dass seine Elf „einfach mal wieder Fußball spielt“. Ansonsten könnte es mit einem Punkt in der Partie gegen den Meisterschaftsaspiranten nämlich sehr schwer werden. Der TSV Eching steht derweil mit vier Zählern aus vier Spielen im Tabellenmittelfeld.