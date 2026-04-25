Kein Larifari

Die Eppinger (weiß) haben in der Rückrunde zu oft das Nachsehen. – Foto: Siegfried Lörz

Der FC Zuzenhausen würde sich gerne in der Lage des VfB Eppingen befinden. Allzu glücklich ist der Fachwerkstadt deswegen aber niemand derzeit. Die Rückrunde gestaltet sich als äußerst zäh für den VfB, der in jedem Tableau gar einen Abstiegsrang belegen würde, punktgleich mit Zuzenhausen übrigens. Es läuft einfach nicht 2026, der negative Höhepunkt war das torlose Unentschieden vor Wochenfrist beim TSV 05 Reichenbach, das für großen Unmut sorgte. Die Mannschaft steht nun in der Pflicht in den ausstehenden sechs Partien eine Steigerung herbeizuführen und auf diese Weise für einen versöhnlichen Saisonabschluss zu sorgen.

"Spätestens jetzt ist die Luft raus", sagte ein gefrusteter David Pfeiffer nach dem 0:0 beim TSV Reichenbach letztes Wochenende. Der VfB hat 39 Punkte, nach oben wie nach unten ist nichts mehr drin. Im Training unter der Woche wollte der Eppinger Trainer "ein klärendes Gespräch" folgen lassen.

Punktverluste wie diese häuften sich 2026 bei den Fachwerkstädtern und haben sie sämtlicher Hoffnungen auf den Aufstieg beraubt. Nicht gerade kleiner dürfte der Ärger werden, da mit dem FV Fortuna Heddesheim diese Woche ein Verein aus der Spitzengruppe angekündigt hat einen eventuellen Aufstieg nicht annehmen zu wollen. Somit hätte es unter Umständen einen Konkurrenten weniger im Kampf um die Aufstiegsspiele gegeben, wenn Heddesheim beispielsweise Zweiter und Eppinger Dritter geworden. Jetzt können Bruchsal oder Pforzheim davon profitieren.