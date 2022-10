Rainer Zietsch – Foto: DFB

Kein Kopfball-Verbot im Jugendfußball Ein DFB-Nachwuchstrainer erklärt, worauf im Übungsbetrieb stattdessen zu achten ist

Rheinhessen. In England, Schottland und Nordirland gibt es seit 2020 Kopfball-Verbote im Kinder- und Jugendfußball. Kinder unter zwölf Jahren dürfen seitdem im Training keine Kopfballübungen mehr machen. In den USA gilt dies sogar für Kinder unter zehn Jahren. Grundlage dieser Regeländerungen war eine schottische Studie aus dem Jahr 2019. Diese hat ergeben, dass bei Fußballern ein erhöhtes Risiko vorherrscht, an Alzheimer oder Demenz zu sterben.

Darauf nahm die seit längerer Zeit auch in Deutschland stattfindende Debatte über mögliche Kopfball-Verbote im Jugendfußball wieder Fahrt auf. Von zahlreichen Fachärzten wird ein Verbot gefordert. Anfang dieses Jahres hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf dem Bundesjugendtag in Duisburg sogenannte weitergehende Richtlinien zum Kopfballspiel im Kinder- und Jugendfußball beschlossen. Einer, der diese Vorgaben mit herausgearbeitet hat, ist Rainer Zietsch. Von klein auf im athletischen Bereich arbeiten Der ehemalige Stuttgarter und Nürnberger Bundesliga-Profi arbeitet seit mehreren Jahren als Jugendtrainer in den U-Nationalmannschaften. Und er ist klar gegen ein grundsätzliches Kopfballverbot bei den Junioren. Zietsch erklärt: „Das würde bedeuten, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter keinen einzigen Kopfball im Training gemacht haben. Wenn sie älter sind, sind Kopfbälle irgendwann erlaubt und dann können sie es nicht.“ Das halte der Juniorentrainer für viel gefährlicher – für die körperliche Entwicklung der Kinder und mögliche Langzeitfolgen am Gehirn. Ohne Übung ist das Kopfballspiel unkoordiniert und die Muskulatur der Kinder noch nicht darauf ausgelegt. Stattdessen sei es wichtiger, schon früh die richtige Kopfballtechnik zu erlernen. Dafür verfolgt der DFB verschiedene Ansätze. Grundsätzlich sei es wichtig, bei den Trainingsübungen „sukzessive zu steigern”. Zietsch erläutert: „Die Richtlinien empfehlen, mit leichteren Bällen zu trainieren und im Kleinfeldfußball neun bis zwölf Kopfbälle einmal wöchentlich ins Training zu integrieren.” Im Bereich von E- oder D-Jugend sollten dazu Bälle mit 290 Gramm Gewicht verwendet werden. In der C-Jugend kann das Gewicht der Bälle auf bis zu 450 Gramm gesteigert werden, was dem Gewicht im Herrenbereich entspricht. „Im Kinderfußball kann man erste Übungen mit Luftballons ab und zu als Hinführung einbauen“, so Zietsch. Neben den angepassten Übungsformen sei es außerdem entscheidend von klein auf mit den Kindern im athletischen Bereich zu arbeiten. „Die Kräftigung von Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur ist sehr wichtig. Das geht schon mit ganz einfachen Halteübungen.“ Die Schulung des Raum-Zeit-Gefühls