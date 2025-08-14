Kein konkretes Ziel, aber klare Ideen

Es ist seine erste Trainerstation im Herrenbereich: Christian Schroeder hat vor ein paar Wochen beim A9-Ligisten und Traditionsclub SV Wittlich angeheuert. Der 31-Jährige soll die Säubrenner wieder zu einer guten Adresse machen.

Gemeinsam mit Vater Elmar Schroeder trainierte er einst drei Saisons lang die Salmrohrer D- und später die C-Junioren. Nun versucht sich der aus Mehring stammende und mittlerweile in Traben-Trarbach lebende Übungsleiter im Seniorenbereich. „In der Saison 2021/22 bremste mich die schwerwiegende Verletzung mit einem Schien- und Wadenbeinbruch und den Folgen, die ich mir im Oktober 2013 im Salmrohrer Oberligaspiel in Völklingen zugezogen hatte, endgültig aus. Ich war in jener Saison nur noch drei Monate für Salmrohr in der Oberliga aktiv, weil ich es körperlich nicht mehr gepackt habe“, blickt er wehmütig zurück.

