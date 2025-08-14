Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Frühjahr 2022 gab Christian Schroeder (links) noch einmal ein Comeback in Salmrohr. Doch er stand in der Folge nur noch für ein paar Monate auf dem Platz. Nach seiner langen Verletzungshistorie konzentriert er sich nun aufs Traineramt. Im Sommer hat er den SV Wittlich übernommen. – Foto: Hans Krämer
Kein konkretes Ziel, aber klare Ideen
Kreisliga A 9: Christian Schroeder hat mit dem SV Wittlich einiges vor. Im Gespräch mit dem TV gibt er Einblick in seine Spielphilosophie und schaut auf das nächste Spiel, das es in sich haben dürfte.
Es ist seine erste Trainerstation im Herrenbereich: Christian Schroeder hat vor ein paar Wochen beim A9-Ligisten und Traditionsclub SV Wittlich angeheuert. Der 31-Jährige soll die Säubrenner wieder zu einer guten Adresse machen.
Gemeinsam mit Vater Elmar Schroeder trainierte er einst drei Saisons lang die Salmrohrer D- und später die C-Junioren. Nun versucht sich der aus Mehring stammende und mittlerweile in Traben-Trarbach lebende Übungsleiter im Seniorenbereich. „In der Saison 2021/22 bremste mich die schwerwiegende Verletzung mit einem Schien- und Wadenbeinbruch und den Folgen, die ich mir im Oktober 2013 im Salmrohrer Oberligaspiel in Völklingen zugezogen hatte, endgültig aus. Ich war in jener Saison nur noch drei Monate für Salmrohr in der Oberliga aktiv, weil ich es körperlich nicht mehr gepackt habe“, blickt er wehmütig zurück.