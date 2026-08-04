»Kein klassischer Aufsteiger«: Derby in Tegernheim – Abbach vs. BUL



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Passau ist abgehakt und es geht gleich wieder weiter. Es gibt neue Punkte zu vergeben und zu Hause wollen wir welche holen. Mit Bayernliga-Absteiger Hauzenberg erwarten wir aber einen sehr guten Gegner, der mit dem 6:2-Sieg gegen Ettmannsdorf reichlich Selbstvertrauen tanken konnte.“



Personalien: Jonathan Auburger fehlt aus beruflichen Gründen. Jeremias Burkhardt und Julian Göttlinger drohen erneut auszufallen.





Matthias Süß (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Trotz eines frühen 0:2-Rückstands haben die Jungs gegen Schwandorf-Ettmannsdorf Moral gezeigt und eine bockstarke zweite Hälfte gespielt, in der wir endlich auch mal unsere Möglichkeiten relativ effektiv verwerten konnte. Diese Leistung sollte uns Auftrieb und Mut für die anspruchsvolle Auswärtsaufgabe in Bad Kötzting geben. Am Roten Steg ist es nie einfach, dennoch wollen wir weiter ungeschlagen bleiben. Ich persönlich freue mich ganz besonders auf diese Partie, da ich als Aktiver eine tolle Zeit beim FCK hatte.“



Personalien: Ob Joris Wagner und Philipp Schneider auflaufen können, wird sich erst kurzfristig entscheiden.













Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): „Ich halte Kareth für keinen klassischen Aufsteiger. Sie haben in der Breite, aber auch in der Spitze des Kaders richtig Qualität. Durch den großen Kader können sie vieles auffangen. Neben den vielen jungen Spielern haben sie mehrere Akteure mit reichlich Erfahrung in ihren Reihen. Das Trainerteam macht einen super Job. Dementsprechend wird es für uns wieder eine sehr schwere Aufgabe. Dennoch wollen wir versuchen, im Derby alles reinzuwerfen und unsere ersten Punkte zu holen. Das ist auch dieses Mal unser Ziel.“



Personalien: Im Normalfall kehrt Kenan Muslimovic ins Aufgebot zurück. Sven Wagner ist dagegen nach seiner Roten Karte in Bogen gesperrt.





Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Wir erwarten ein sehr intensives Spiel. Hier müssen wir unsere Leistungen der Vorwochen wieder auf den Platz bringen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Auch angesichts der Hitze stellen wir uns darauf ein, geduldig Fußball zu spielen. Wir freuen uns auf viele Zuschauer, die ein hoffentlich gutes Spiel sehen – am besten natürlich mit dem besseren Ausgang für uns.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche sollte es keine Änderungen im TSV-Kader geben. Nachwuchskeeper Anton Brunner gab zuletzt grünes Licht und dürfte auch diesmal zwischen den Pfosten stehen.









So ist die Lage beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf...





Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Nach dem schönen Heimerfolg gegen Vornbach haben wir nicht lange Zeit, uns zu freuen, sondern müssen sofort weiterarbeiten. Ettmannsdorf hat vom Kader her eine sehr starke Mannschaft. Sie werden sicherlich alles daran setzen, die ersten Punkte einzufahren. Da kommt ein Riesenbrocken und eine ganz schwere Aufgabe auf uns zu. Wir gehen als Außenseiter ins Spiel und werden diese Rolle annehmen, wollen aber gut dagegenhalten und kämpfen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können.“



Personalien: Der Liganeuling muss ohne zwei Unterschiedsspieler seiner Offensivachse auskommen. Alexander Freitag hat sich in den Urlaub verabschiedet, in dem Nico Sturm noch weilt. Mit Maximilian Meindl gibt es einen weiteren Urlauber. Dafür gibt es mit Jonas Grünauer einen Rückkehrer.





Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Nach dem schönen Heimerfolg gegen Vornbach haben wir nicht lange Zeit, uns zu freuen, sondern müssen sofort weiterarbeiten. Ettmannsdorf hat vom Kader her eine sehr starke Mannschaft. Sie werden sicherlich alles daran setzen, die ersten Punkte einzufahren. Da kommt ein Riesenbrocken und eine ganz schwere Aufgabe auf uns zu. Wir gehen als Außenseiter ins Spiel und werden diese Rolle annehmen, wollen aber gut dagegenhalten und kämpfen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können.“Personalien: Der Liganeuling muss ohne zwei Unterschiedsspieler seiner Offensivachse auskommen. Alexander Freitag hat sich in den Urlaub verabschiedet, in dem Nico Sturm noch weilt. Mit Maximilian Meindl gibt es einen weiteren Urlauber. Dafür gibt es mit Jonas Grünauer einen Rückkehrer.



Asllan Shalaj (Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing): „Wir müssen gegen Luhe-Wildenau wieder deutlich besser verteidigen als wir es in Lam getan haben. Zudem müssen wir gegen eine gestandene Landesliga-Mannschaft unsere Möglichkeiten wieder unsere Möglichkeiten konsequenter verwerten. Gelingt uns das, dann ist auch gegen einen starken Gegner etwas drin. Wir wollen auf alle Fälle punkten.“



Personalien: Durch die Rückkehr von Fynn Spielvogel und Danylo Volubuiev sieht es wieder etwas besser aus, wenngleich neben den Langzeitausfällen immer noch ein paar Urlauber fehlen.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Nach unserer wirklich guten zweiten Halbzeit gegen den FC Amberg wollen wir in Straubing versuchen, daran anzuknüpfen und die gleiche Leistung wieder auf den Platz zu bringen. Wir erwarten einen spielerisch sehr starken Gegner, der über tolle Einzelspieler verfügt und gut in die Saison gestartet ist. Dennoch möchten wir aus Straubing Punkte mit nach Hause nehmen.“



Personalien: Gegenüber dem letzten Spiel bleibt erneut alles beim Alten.









Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Die beiden letztjährigen Spiele gegen Burglengenfeld waren eng und hartumkämpft. Ich gehe davon aus, dass sich das heuer nicht großartig ändert. Wer keine 100 Prozent bringt, wird nichts holen können. Aber wir spielen zu Hause, da wollen wir gewinnen.“



Personalien: Weder auf der Ausfall-, noch auf der Rückkehrer-Seite hat sich etwas getan zum abgebrochenenMatch in Dingolfing. Somit fehlen weiterhin Jannik Graf, Florian Gierstorfer und Lukas Fischer.





Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): „Gegen Seebach kassierten wir eine verdiente Niederlage, weil wir im Gegensatz zu den letzten zwei Spielen nicht die notwendigen PS auf den Platz brachten. Diese Niederlage wird uns aber nicht umschmeißen. Dass wir mit der jungen Mannschaft Rückschläge haben, ist ganz normal und sollte man auch zugestehen. Wichtig ist, daraus zu lernen. Wir werden uns schütteln und in Bad Abbach wieder ein anderes Gesicht zeigen. Mit Bad Abbach kommt eine weitere Spitzenmannschaft der Landesliga und ein sehr schweres Auswärtsspiel auf uns zu. Wir müssen von Anfang an unsere Identität auf den Platz bekommen, um dort was mitnehmen zu können. Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft alles investieren wird, um das Spiel positiv gestalten zu können. Wir wissen, was auf uns zukommt und dementsprechend werden wir dort auch agieren.“



Personalien: Im Großen und Ganzen steht den Naabtalkickern der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung. Zwei Unklarheiten gibt es noch, ein möglicher Einsatz entscheidet sich womöglich erst beim Aufwärmen.





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