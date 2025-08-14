Kein klarer Aufstiegskandidat und viel Spannung im Tabellenkeller 

Dieses Wochenende rollt der Ball auch in der 2. Liga interregional wieder. In der Gruppe 3 sind die meisten Vertreter aus der Region Zürich versammelt. Es sind zahlreiche packende Duelle zu erwarten.

Die sieben Vertreter aus dem Fussballverband der Region Zürich (FVRZ) bekommen es neu vor allem mit Gegnern aus der Nordwestschweiz zu tun. Es sind Gegner, die schwer einzuschätzen sind. Auf jeden Fall erwartet die Zürcher Vereine Reisen ins Baselbiet, in den Kanton Solothurn respektive ins Schwarzbubenland und in den Jura. Ausserdem haben Thalwil und Lachen/Altendorf die Gruppe gewechselt.

Auf den ersten Blick scheint die Gruppe relativ offen. Ein klarer Favorit für den Aufstieg ist nicht erkennbar. Es gibt aber mehrere Teams, die an der Spitze mitspielen könnten. Für andere hingegen lautet die Mission primär Klassenerhalt.

Zürich City:

Die ambitionierten Stadtzürcher sicherten sich den ersehnten Aufstieg in die Interregio relativ locker. Nun aber erwarten das Team von Coach Ergün Dogru andere Kaliber. Wie gewohnt ist es auch im Hinblick auf diese Saison bei Zürich City zu zahlreichen Mutationen gekommen.

Da sind einige Namen dabei, die für noch mehr Substanz im ohnehin schon talentierten Kader sorgen – so zum Beispiel der langjährige Kosova-Goalie Christian Leite, Albert Buqai von Thalwil oder auch Armand Loue von Tuggen.

Dazu kommen Spieler, die zuletzt in Spanien beziehungsweise Griechenland auf dem Platz standen. Man darf gespannt sein, wie sich dieses zusammengewürfelte Ensemble behauptet. Tendenziell muss man Zürich City in der erweiterten Spitzengruppe ansiedeln.

Lachen/Altendorf:

Die Märchler haben viele neuen Gegner bekommen. Letzte Saison schloss die Mannschaft von Trainer Philipp Egli in der Gruppe 3 auf dem sehr starken sechsten Platz ab. Die Duelle mit den Vereinen aus dem Kanton Zürich sind zwar keine Derbys, aber sicher eher von Brisanz und Rivalität geprägt wie die Spiele gegen die Gegner aus der Nordwestschweiz. Dazu kommt das Wiedersehen mit Thalwil, die man schon letzte Saison in der Gruppe hatte.

Das Gerüst steht und ist zusammengeblieben, dazu kommen einige Verstärkungen wie etwa Cristian Bleisch vom FC Freienbach. Lachen/Altendorf ist gut gerüstet für diese Meisterschaft. Man dürfte sich an diesem sechsten Schlussrang orientieren. Dazu müsste es auch dieses Mal reichen, vielleicht sogar zu mehr.

Thalwil:

Viel Bewegung war da (wie eigentlich immer) im Kader der Thalwiler. Da sind einige neue Spieler dazugekommen, mit denen Trainer Gianni Lavigna arbeiten kann. Adriano Sodano von Zug 94, Kevin Iodice von Baden oder auch Yves Meier von Tuggen sind allesamt Verstärkungen. Es stellt sich aber die Frage, wie schnell die vielen Neuen sich integrieren und wie rasch dieses neue Gefüge im Team harmoniert.

Auf dem Papier ist dem FCT ein Platz in der Spitzengruppe zuzutrauen. Immerhin ist es auch noch nicht so lange her, seitdem Thalwil noch in der 1. Liga spielte.

Red Star:

Kurzzeitig sah es letzte Saison so aus, als würde sich der Traditionsverein aus dem interregionalen Geschäft verabschieden. Doch weit gefehlt: mit einer soliden Rückrunde und konstantem Punkten sicherte sich das Team von Trainer Jérôme Oswald (er war bei uns auch schon im Podcast) in der Gruppe 4 die Klasse.

Nun haben die Rotsterne einige Zugänge – darunter Alessio Caputo von Wettswil-Bonstetten - verzeichnet und nur einzelne Abgänge zu verkraften. Das verschafft ihnen mehr Tiefe im Kader. Diese ist für eine lange Saison in der Interregio unabdingbar. Red Star dürfte sich im Mittelfeld wiederfinden, tendenziell in der oberen Tabellenhälfte.

Uster:

Da ist es wieder einmal zu einigen Veränderungen im Kader gekommen. Für die Mannschaft von Trainer Etienne Scholz wird es nicht einfacher. Der FC Uster hätte eigentlich das Potenzial für einen Platz weiter vorne. Allzu oft bremsen sich die Ustermer jedoch selber aus – zum Beispiel auch mit vielen Strafpunkten (zumindest in diesem Bereich zählte der FCU in der letzten Saison zu den Spitzenteams). Auch diese Saison reicht es den Zürcher Oberländern zu einem Platz in der unteren Tabellenhälfte, jedoch wieder mit der nötigen Reserve auf die Abstiegszone.

Dübendorf:

Für Dübendorf sah es lange Zeit nicht allzu gut aus in der letzten Saison. Am Ende aber hatten die Glattaler doch einen relativ soliden Vorsprung auf die beiden Absteiger Frauenfeld und Bazenheid. «Dübi» hat sich gut verstärkt. Insgesamt scheint da mehr Substanz vorhanden. Das Team von Trainer Shaip Krasniqi erreicht daher deutlich mehr als letzte Saison, als es am Ende Rang elf war. Dabei kommt es «Dübi» entgegen, dass die Konkurrenz in der neuen Gruppe im Vergleich zu letztem Jahr etwas schwächer zu sein scheint. Vielleicht ist sogar ein Platz in der oberen Tabellenhälfte möglich.

Bülach:

Die Zürcher Unterländer legten eine bemerkenswerte Rückrunde hin. Damit war schnell klar, dass Bülach mit der Abstiegszone nichts mehr zu tun haben würde. In der Sommerpause hat sich die Mannschaft von Trainer Daniel Bernhardsgrütter punktuell verstärkt. Es spricht vieles dafür, dass Bülach sich wieder einen Platz im Tabellen-Mittelfeld holt. Als Benchmark gilt der sehr gute siebte Schlussrang der letzten Spielzeit.

Die Nordwestschweizer und die Emmentaler:

Es ist ein bisschen Kaffeesatzlesen, zu prognostizieren, was die Klubs aus der Nordwestschweiz diese Saison abliefern. Es in die Spitzengruppe schaffen könnte zumindest Dornach.

Bei den Baselbietern ist Pratteln und Allschwil ein Platz im Tabellenmittelfeld zuzutrauen – Binningen und Aufsteiger Liestal hingegen könnten sich in der hinteren Region einreihen.

Dasselbe gilt für Kirchberg. Der Aufsteiger aus dem Emmental spielt um den Klassenerhalt. Ajoie-Monterri hingegen orientiert sich wohl eher Richtung Spitze oder zumindest im gut situierten Mittelfeld einer insgesamt recht ausgeglichenen Gruppe. Letzte Saison schlossen die Jurassier in einer starken Interregio-Gruppe auf dem siebten Platz ab.