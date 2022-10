Kein Kehdinger Derbysieger vor vollem Haus 1. Kreisklasse: Wischhafen/Dornbusch trennt sich vor etwa 250 Zuschauern 1:1 von der SG Freiburg/Oederquart

Kehdinger und Nordkehdinger freuten sich auf ein Derby, das es seit über 10 Jahren nicht mehr zwischen den ersten Mannschaften gab. Zwischen 200 und 300 Zuschauer sollen im Wischhafener Elbestadion gewesen sein. Der FC begann ganz ordentlich, hörte nach 10 Minuten allerdings auf, Fußball zu spielen. „Wir hatten bis dahin ein oder zwei Halbchancen. Freiburg machte es wie immer, sicher stehen und lange Bälle auf die schnellen Spitzen“, sagte Stefan Raap. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, die SG schoss das Tor. Kapitän Olaf Schütt nutzte eine Unachtsamkeit in der FC-Defensive zum 0:1. Die Freiburger, die diesmal von Matthias Witt gecoacht wurden, da Trainer Ernst Hülsen krank war, standen defensiv mit Lennard Grütter und Timo Schantze sicher. „Im gesamten Derby fehlte mir das Feuer früherer Jahre. Unser Spiel ohne Ball war nicht vorhanden, wir haben viel gebolzt. Der Wille war da, aber mehr als das Unentschieden hatten wir uns auch nicht verdient“, so der FC-Coach. Immerhin gelang Mitte der 2. Halbzeit durch Niklas Junge noch der Ausgleich. Danach wollten die Hausherren mehr, das 2:1 war möglich. Aber auch die Gäste setzten immer wieder Nadelstiche. Durch das Unentschieden rückten die Nordkehdinger auf Platz 4 vor und noch wichtiger sicherlich, sie blieben vor dem Kehdinger Rivalen. Der FC muss am kommenden Spieltag zum nächsten Derby nach Drochtersen, die Freiburger empfangen den FC Oste/Oldendorf II zum Spitzenspiel am Bassin.