Kein Karneval in Monheim vor dem Kellerduell in Kleve

In Monheim wurde trainiert statt gefeiert – Foto: Sascha Hohnen

Vollends zufrieden konnte man beim 1. FC Monheim (FCM) nach den vergangenen beiden Spielen der Oberliga nicht sein, auch wenn Trainer Dennis Ruess eine deutliche Verbesserung zwischen den beiden Partien im Auftritt seiner Mannschaft gesehen hatte: „Ich war mit dem Ergebnis und auch teilweise der Leistung des Spiels gegen Dingden nicht zufrieden. Da haben wir uns natürlich deutlich mehr ausgerechnet“, beschrieb er die Partie (0:1) zum Wiederauftakt der Saison. „In Schonnebeck waren wir mit dem Großteil der Leistung gegen eine Spitzenmannschaft einverstanden. Das Ergebnis ist auch okay, aber nach dem Spielverlauf natürlich nicht vollends zufriedenstellend.“ Nach 2:0-Führung hatte es am Ende 2:2 geheißen. Wegen eines Remis gegen Schonnebeck müsse man sich aber nicht schämen.

Zeit, um daran zu arbeiten, bot sich dem FCM in der vergangenen Woche. Die Karnevalstage nutzte die Mannschaft, um sich intensiv mit den Themen zu beschäftigen, die dafür gesorgt haben, dass die Monheimer zuletzt nicht die gewünschten Punkte erzielen konnten. Mit Blick auf die Vergangenheit entschied man sich jedoch bewusst gegen ein Testspiel am Karnevalswochenende: „Karma war da nicht unser Freund“, sagte Ruess in diesem Zusammenhang und erinnerte daran, dass man im vergangenen Jahr in genau diesem Testspiel durch den Kreuzbandriss bei Tom Hirsch einen wichtigen Pfeiler der Mannschaft verloren hatte.

Im Vergleich zur Vorbereitung zeigten sich indes einige Dinge, an denen die Monheimer noch arbeiten müssen, wenn die nötigen Punkte folgen sollen. Dabei geht es vor allem um mehr Geduld im Aufbauspiel und in Pressing-Abläufen, wie der Trainer erklärt: „Da waren wir in der Vorbereitung gefühlt einen guten Schritt weiter. Das hat sich dann gegen Dingden gar nicht gezeigt, und gegen Schonnebeck war es dann wieder viel besser.“

Vor dem wichtigen Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim 1. FC Kleve wollte man nichts riskieren, immerhin hat der FCM als Tabellen-13. nur vier Punkte Vorsprung vor dem aktuellen Vorletzten. Das Hinspiel konnten die Monheimer mit 3:0 für sich entscheiden, weil Talha Demir dreimal traf. Knapp zwei Wochen später schied der FCM aber in Kleve nach einem 1:3 in der zweiten Runde aus dem Niederrheinpokal aus. Der Gegner erwischte keinen guten Start ins neue Kalenderjahr: Nachdem die Klever daheim 0:1 gegen die Holzheimer SG verloren, reisten sie in der Woche danach auch ohne Punkte wieder aus Frintrop nach Hause (2:3).

Nach 0:3-Rückstand noch auf 2:3 herangekommen

Ruess weiß die Ergebnisse des 1. FC Kleve aber durchaus einzuordnen: „Es sind halt Abstiegsduelle, da musst du alles in die Waagschale legen. Das waren beides knappe Spiele.“ Er betont zudem, dass gerade das Spiel gegen Frintrop auch die Qualitäten des kommenden Gegners hervorhob: „Da kommen die Klever nach einem 0:3-Rückstand noch mal auf 2:3 ran. Das zeigt für mich auch, dass es eine Mannschaft ist, die dranbleibt, sich nicht ergibt und Präsenz im Spiel zeigt.“

Im Kellerduell in Kleve müssen für der FCM jetzt Punkte her. Das sieht auch Ruess so und betont, was es seiner Ansicht nach neben dem Spielerischen noch braucht, um dort zu gewinnen: „In Kleve brauchst du Widerstandsfähigkeit. Das wird ein intensives Spiel, da musst du auch mental und emotional da sein. Es ist für die Gastgeber ein ganz wichtiges Spiel – für uns aber auch.“

Für die Monheimer steht neben den Punkten aber auch eine weitere Sache auf dem Plan, denn Leistung und Ergebnisse stimmten wie auch bereits teilweise in der ersten Saisonhälfte nicht überein. „Da wollen wir dran arbeiten, dass unsere Leistung im Einklang mit dem Ertrag steht“, sagt der FCM-Trainer. Am Sonntagnachmittag wird sich in Kleve zeigen, ob dies den Rheinstädtern dieses Mal gelingt.