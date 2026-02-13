Kein Karneval: Fortunas U17 trifft auf den MSV Duisburg

Gegen eine Wiederholung dieses Schützenfestes hätte Sinisa Suker am Sonntag ganz sicher nichts einzuwenden. Wahrscheinlich ist ein solches Szenario aber nicht. Denn die Voraussetzungen haben sich in den letzten Wochen geändert. Am Flinger Broich wurde das Personal zuletzt kräftig „durchgeschoben“. Heißt: Einige Talente wurden frühzeitig in den nächst höheren Jahrgang abgegeben. „Das hatte zum einen natürlich mit der Verletztensituation in einzelnen Mannschaften zu tun, hängt aber auch damit zusammen, dass wir uns weder mit der U19 noch mit der U17 für Liga A qualifizieren konnten. In Liga B nutzen wir die Gelegenheit, um Spieler auch schon frühzeitig an höhere Aufgaben heranzuführen“, erklärt Sinisa Suker.