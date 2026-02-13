Kein Karneval: Fortunas U17 trifft auf den MSV Duisburg

Für beide Teams ist es bereits das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison. In der Vorrunde behielten zunächst die „Zebras“ mit 4:1 die Oberhand, im Rückspiel war es dann die Fortuna, die ihren Kontrahenten mit 7:2 deklassierte.
Gegen eine Wiederholung dieses Schützenfestes hätte Sinisa Suker am Sonntag ganz sicher nichts einzuwenden. Wahrscheinlich ist ein solches Szenario aber nicht. Denn die Voraussetzungen haben sich in den letzten Wochen geändert. Am Flinger Broich wurde das Personal zuletzt kräftig „durchgeschoben“. Heißt: Einige Talente wurden frühzeitig in den nächst höheren Jahrgang abgegeben. „Das hatte zum einen natürlich mit der Verletztensituation in einzelnen Mannschaften zu tun, hängt aber auch damit zusammen, dass wir uns weder mit der U19 noch mit der U17 für Liga A qualifizieren konnten. In Liga B nutzen wir die Gelegenheit, um Spieler auch schon frühzeitig an höhere Aufgaben heranzuführen“, erklärt Sinisa Suker.
Am vergangenen Wochenende war es beispielsweise U17-Stürmer Elias Oberschewen, der die U19 im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mit seinem „Jokertor“ in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg führte. Bei der U17 wiederum war es der eigentlich für die U16 vorgesehene Ole Bruusgaard, der rund eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung den Treffer zum 1:1-Endstand markierte. Bruusgaard war einer von sechs U16-Spielern, die Suker am vergangenen Wochenende in sein Aufgebot berief. Nicht zu vergessen Sulaiman Kanyon, der eigentlich noch für die C-Jugend spielberechtigt ist, inzwischen aber schon zum Stamm der U17 gezählt werden darf.