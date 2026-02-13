 2026-02-09T08:36:21.830Z

Kein Karneval: Fortunas U17 trifft auf den MSV Duisburg

Helau und Alaaf spielen keine Rolle – für Fortunas U17 geht es am Sonntag um wichtige Punkte. Im dritten Duell der Saison mit dem MSV Duisburg wollen die Flingeraner den ersten Sieg in Liga B einfahren. Trotz personeller Rochaden und zahlreicher Youngster sieht Trainer Sinisa Suker sein Team gut gerüstet für das Derby.

von RP / Gisbert Kannemann
Fortuna im Einsatz.
Fortuna im Einsatz. – Foto: Andreas Roith

Nicht um Kamelle, sondern um drei Punkte geht es für Fortunas U17 am Karnevalssonntag. In der DFB-Nachwuchsliga empfängt die Mannschaft von Sinisa Suker den MSV Duisburg zum Niederrhein-Derby. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Arminia Bielefeld hoffen die Flingeraner im zweiten Spiel in Liga B auf den ersten Hauptrundensieg.

Für beide Teams ist es bereits das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison. In der Vorrunde behielten zunächst die „Zebras“ mit 4:1 die Oberhand, im Rückspiel war es dann die Fortuna, die ihren Kontrahenten mit 7:2 deklassierte.

Gern wieder viele Tore

Gegen eine Wiederholung dieses Schützenfestes hätte Sinisa Suker am Sonntag ganz sicher nichts einzuwenden. Wahrscheinlich ist ein solches Szenario aber nicht. Denn die Voraussetzungen haben sich in den letzten Wochen geändert. Am Flinger Broich wurde das Personal zuletzt kräftig „durchgeschoben“. Heißt: Einige Talente wurden frühzeitig in den nächst höheren Jahrgang abgegeben. „Das hatte zum einen natürlich mit der Verletztensituation in einzelnen Mannschaften zu tun, hängt aber auch damit zusammen, dass wir uns weder mit der U19 noch mit der U17 für Liga A qualifizieren konnten. In Liga B nutzen wir die Gelegenheit, um Spieler auch schon frühzeitig an höhere Aufgaben heranzuführen“, erklärt Sinisa Suker.

Am vergangenen Wochenende war es beispielsweise U17-Stürmer Elias Oberschewen, der die U19 im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mit seinem „Jokertor“ in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg führte. Bei der U17 wiederum war es der eigentlich für die U16 vorgesehene Ole Bruusgaard, der rund eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung den Treffer zum 1:1-Endstand markierte. Bruusgaard war einer von sechs U16-Spielern, die Suker am vergangenen Wochenende in sein Aufgebot berief. Nicht zu vergessen Sulaiman Kanyon, der eigentlich noch für die C-Jugend spielberechtigt ist, inzwischen aber schon zum Stamm der U17 gezählt werden darf.

Chancenlos wird diese verjüngte U17 auch gegen den MSV nicht sein, zumal die Meidericher in der Winterpause ihren besten Mann ziehen ließen. Der in der Vorrunde elfmal erfolgreiche Philipp Kanzok geht nun für den FC Schalke 04 auf Torejagd. Möglich machte den Wechsel zu diesem Zeitpunkt wohl auch die Ligenreform. Denn ob der MSV seinen torgefährlichsten Spieler auch im alten Wettbewerb mit Auf- und Abstieg mitten in der Saison hätte ziehen lassen, ist zumindest fraglich.