Kein Hype für Klub WM bei Ex-Profi Vitzthum: „Habe noch kein Spiel live gesehen“

Michael Vitzthum (33) hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Bei seinen Stationen unter anderem in Unterhaching, in Stuttgart, beim Karlsruher SC und auch zuletzt bei Sonnenhof Großaspach brachte es der Warngauer auf zahlreiche Zweit- und Drittligaspiele. Vor drei Jahren hat Vitzthum seine Karriere beim TuS Holzkirchen beendet und verfolgt das Geschehen mittlerweile nur noch von der Couch aus. Wir haben mit ihm über das heiß diskutierte Fußball-Event dieser Tage schlechthin – die Klub-WM – gesprochen.

Herr Vitzthum, Hand aufs Herz: Sind Sie im Klub-WM-Fieber?

Ehrlich gesagt habe ich noch kein einziges Spiel live gesehen. Natürlich waren ein paar Kurzzusammenfassungen dabei. Im Fieber bin ich aber eigentlich nicht. Ich denke, dass es erst interessant wird, wenn es in Richtung Achtel- oder Viertelfinale geht, weil sich dann doch die qualitativ starken Teams herauskristallisieren. Wenn man sich beispielsweise das 10:0 von Bayern gegen Auckland City FC ansieht, dann sah das schon ein wenig nach einem Vorbereitungsspiel für die Bayern aus.

Was sind Ihre Gründe dafür, dass Sie dieses Turnier nicht so intensiv verfolgen?

Man kann einfach zu jeder Zeit Fußball anschauen mittlerweile. Bei so vielen Spielen gibt es dann aber doch noch die Wettbewerbe, die für mich etwas interessanter sind, wie etwa der DFB-Pokal, die Bundesliga oder natürlich die Champions League. Natürlich wird bei der Klub-WM der finanzielle Gedanke mitreinspielen. Schließlich gehen die Transfersummen und die Gehälter immer weiter nach oben, und irgendwo muss das Geld ja herkommen. Jeder kann dann entscheiden, ob man es sich überhaupt oder wie viel man sich davon ansieht.

Ein Hauptkritikpunkt ist die zunehmende Belastung der Spieler.

Ich glaube schon, dass die Belastung in den vergangenen Jahren höher geworden ist. Man hat nur einen vergleichsweise kurzen Zeitraum frei. Die Sommerpause ist schließlich die Zeit, um auch mal runterzukommen, wenn dann aber auch noch die Klub-WM ansteht, glaube ich schon, dass sich das langfristig auch auf die Qualität der Partien auswirkt. Die Topspieler, wie damals auch ein Toni Kroos, kommen auf 60 bis 70 Spiele pro Jahr. Das ist pro Woche mindestens eine Partie. Immer vom Kopf her bereit zu sein, ist wahnsinnig schwer. Und das bei der Klub-WM zu schaffen, ist schwierig.

Was denken Sie: Wie wird sich die Klub-WM in Zukunft entwickeln?

Das ist schwer zu sagen. Fußball ist ja bekanntlich eine unfassbare Marke, in der auch sehr viel Geld unterwegs ist. Vielleicht ist es auch aus europäischer Sicht anders, weil wir doch hochwertige Wettbewerbe haben. In anderen Nationen, wie der USA beispielsweise, wo der Fußball stark am Kommen ist, kann sich schon eine größere Euphorie entwickeln.