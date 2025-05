Enttäuschung pur: Der SV Türkgücü Königsbrunn steigt trotz eines Erfolgs zum Abschluss in die Kreisliga ab. – Foto: Elmar Knöchel

Kein Happy End für Türkgücü Königsbrunn Der SV muss trotz eines Erfolgs den Weg in die Kreisliga antreten +++ Thalhofen missglückt in Bobingen Relegations-Generalprobe +++ Der FC Königsbrunn schaffet ein versöhnliches Saisonende +++ Kammlach verhindert den direkten Abstieg +++ Bad Wörishofen kassiert fünf Gegentore zum Abschluss Verlinkte Inhalte BZL Schwaben Süd TSV Bobingen SV Mering SV Egg/Günz Kaufbeuren + 12 weitere

Mit dem 30. Spieltag ist die Bezirksligasaison zu Ende gegangen. Während der TSV Bobingen, der FC Königsbrunn und die SpVgg Lagerlechfeld ihre Saisonziele erreichten, war für Türkgücü Königsbrunn das genaue Gegenteil der Fall. Als einer der Mitfavoriten in die Saison gestartet, war am Ende der Abstieg nicht mehr zu verhindern. Und das trotz eines Sieges zum Abschluss beim Meister. Mit einem 2:2-Unentschieden gegen den FC Wiggensbach verhindert der TSV Kammlach den direkten Abstieg, muss aber nun in die Relegation. Der SV Mering verabschiedet sich mit einer 0:2-Niederlage in Oberstdorf aus der Saison und legt zum Ende hin eine Negativserie von acht sieglosen Spielen in Serie hin.

Türkgücü startete nervös und der bereits vor der Partie feststehende Bezirksligameister konnte standesgemäß in Führung gehen. Auch danach gab es noch Chancen für die „Nieso-Boys“, wie sie sich selbst nennen. Doch Türkgücü kam besser ins Spiel. Mit Unterstützung der Allgäuer Abwehr konnte Egor Keller in der 27. Spielminute den Ausgleich erzielen. Und gleich darauf, nach einem schönen Spielzug der Gäste, ging die Elf von Trainer Emanuel Baum wieder durch ein Tor von Keller mit 2:1 in Führung. Niedersonthofen schenkte das Spiel allerdings nicht ab, hatte aber Probleme mit der Verwertung der durchaus vorhandenen Chancen. Mit dem dritten Gästetor durch Berat Ayverdi in der 76. Minute war das Spiel dann entschieden, da die Gastgeber nicht mehr den allerletzten Einsatz brachten und sich langsam auf die Meisterfeier vorbereiteten. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Christian Kreuzer (10.), 1:1 Egor Keller (27.), 1:2 Egor Keller (27.), 1:3 Berat Ayverdi (76.)

Mit einer Tor-Gala verabschiedete sich der Aufsteiger in die Sommerpause. Die Führung der Gäste egalisierte wieder einmal Torjäger Luca Sommer. Die Führung für den FC machte Robin Hanke in der 30. Minute klar. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schnürte Luca Sommer dann wieder einmal einen Doppelpack und übertraf mit seinem 21. Treffer sein von ihm selbst gestecktes Ziel von 20 Toren. Am Ende traf auch noch Fabio Blasi doppelt und machte den erfolgreichen Saisonausklang perfekt. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Moritz Frisch (5.), 1:1 Luca Sommer (18.), 2:1 Robin Hanke (30.), 3:1 Luca Sommer (51.), 3:2 Quirin Schweiger (55.), 4:2 Fabio Blasi (70.), 5:2 Fabio Blasi (85.)

Der FC Oberstdorf ging wie erwartet kämpferisch in die Partie und hatte rechnerisch noch die Chance auf den Klassenerhalt. Jedoch taten sich beide Mannschaften in der ersten Hälfte schwer, gute Torchancen zu kreieren. Erst gegen Ende der ersten 45 Minuten hatten die Gäste aus Mering einen Lattentreffer, ein Tor blieb jedoch aus. Mit einem torlosen Unentschieden ging es für beide Mannschaften in die Halbzeitpause. Die Meringer kamen nach einer trägen ersten Hälfte mit Schwung aus der Kabine und hatten eigentlich alles im Griff. In der 50. Minute gingen dann die Gastgeber nach einem Konter durch den Torschützen Jakob Hasselberger mit 1:0 in Führung. Der MSV ließ sich davon nicht beeindrucken und erspielte sich eine Torgelegenheit nach der anderen, doch die Effizienz ließ zu wünschen übrig. In der 74. Spielminute musste Michael Fuchs mit der Gelb-Roten Karte vom Platz: „Ich muss leider sagen, dass der Schiedsrichter bei beiden Platzverweisen kein Fingerspitzengefühl hatte. Sehr schade, da es sehr viel rausnimmt, wenn du hier in Unterzahl spielen musst“, ärgerte sich Trainer Dominik Sammer. In der 85. Minute erhöhten die Oberstdörfer erneut nach einem Konter durch Niklas Wunsch auf 2:0. Kurz vor Schluss musste auch Malik Belakhal mit der zweiten Gelb- Roten Karte des Nachmittags vom Spielfeld runter. „Das Spiel spiegelt unsere gesamte Rückrunde wider. Wir sind nicht konstant genug und fahren mit einem negativen Gefühl nach Hause. Es stört uns, dass wir nicht mit einem Sieg aus der Saison gehen konnten“, sagte Sammer. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Jakob Hasselberger (50.), 2:0 Niklas Wunsch (85.)

Gelb-Rot: Michael Fuchs (74./SV Mering)

Gelb-Rot: Malik Belakhal (90./SV Mering)

In Durchgang eins war es ein ausgeglichenes Spiel, mit optischer Überlegenheit für Bobingen. Trotzdem erzielten die Gäste aus dem Allgäu nach einem Ballverlust in der Abwehr den Führungstreffer. Zehn Minuten später wurde dann Nicolas Prestel im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Filip Marjanovic verwandelte den fälligen Elfer sicher zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit spielte dann eigentlich nur noch der TSV Bobingen. Die Gäste hatten sichtlich zwei Gänge heruntergeschaltet. So war am Ende das 2:1, das nach guter Vorarbeit von Mattis Junker schließlich durch ein Eigentor der Thalhofener fiel, mehr als verdient. Doch auch im letzten Saisonspiel wurde deutlich, warum es für den Landesliga-Absteiger nur für Platz drei gereicht hat. Es fehlte wieder einmal die Zielstrebigkeit Richtung Tor. Die Durchschlagskraft, um aus spielerischer Überlegenheit auch Tore zu erzielen, ist einfach nicht da. Symptomatisch eine Szene Mitte der zweiten Halbzeit: Der auffällig agierende Leon Göttinger hatte nach einem Pass in die Tiefe den Thalhofener Torhüter bereits ausgespielt und das leere Tor vor sich. Statt aus zugegebenermaßen etwas spitzem Winkel den Abschluss zu wagen, drehte er ab und suchte einen besser postierten Mitspieler, was Torwart und Abwehr die Gelegenheit gab, sich wieder dazwischen zu stellen. So lautete das Ergebnis am Ende „nur“ 2:1 und es wurden Erinnerungen wach an die vielen Unentschieden, in denen der TSV beste Chancen liegen gelassen hatte. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Nico Beutel (23.), 1:1 Filip Marjanovic (34. Foulelfmeter), 2:1 Simon Nägele (73. Eigentor)

Kammlachs Christoph Theis (verdeckt) erzielt per Volleyabnahme das Tor zum 2:2-Ausgleich. Dieser Punktgewinn gegen den FC Wiggensbach (blaue Trikots) beschert dem TSV Kammlach die Relegation. – Foto: Robert Prestele

Geschenkt wurde dem TSV Kammlach absolut nichts, denn die Gäste aus Wiggensbach spielten von der ersten bis zur letzten Spielminute auf den Sieg. Engagiert und mit einer reifen Spielanlage traten die Oberallgäuer in Kammlach auf. Dies bescherte Wiggensbach bereits nach fünf Minuten einen Hochkaräter. Die Direktabnahme nach einem klugen Rückpass verfehlte aber knapp das Kammlacher Gehäuse. Wiggensbach setzte konsequent nach und so spielte sich die überwiegende Anzahl der Aktionen anfangs in der Hälfte der Gastgeber ab. Nach 20 Minuten zappelte der Ball schließlich im Kammlacher Netz. Eine Abseitsstellung des Gäste-Stürmers verhinderte jedoch den Rückstand. Im Gegenzug hatte allerdings Kammlachs Torjäger Peter Müller die Führung auf dem Fuß. Ein Steckpass ließ ihn allein auf den Torhüter der Gäste zulaufen. Der Angreifer visierte das lange Eck an, der Torhüter lenkte den Ball jedoch reflexartig zur Ecke. Die Szene gab den Hausherren sichtlich Auftrieb und allmählich schwamm sich Kammlach frei. Und nicht nur das, denn gleich die zweite gute Möglichkeit nutzte der TSV Kammlach zur Führung. Einen Freistoß klärten die Gäste zu kurz, was Patrick Funk mit einem gezielten Flachschuss zum 1:0 für Kammlach bestrafte. Wiggensbach drängte nun vehement in die Offensive und den Oberallgäuern gelang genau zehn Minuten nach dem Rückstand der nicht unverdiente Ausgleich. Rettete zunächst ein Kammlacher Verteidiger noch für seinen Torhüter auf der Linie, so rutschte der Nachschuss von Maximilian Wieder durch viele Beine hindurch ins Tor des TSV zum 1:1. Kurz nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Wiggensbach dann aber konsequenter. Bei einem Freistoß stand Dennis Herb sträflich am Fünfmeterraum frei. Sicher verwandelte der Stürmer per Kopf zur Gästeführung. Doch der Zehnminuten-Takt blieb bestehen. Diesmal war Kammlach an der Reihe. Ein klug vorgetragener Angriff der Hausherren brachte einen Einwurf mit folgender Flanke. Diese nahm Kapitän Christoph Theis volley ab. Zum umjubelten Ausgleich schlug der Ball im Netz der Oberallgäuer ein. Eine knifflige Szene erhitzte 20 Minuten vor dem Ende die Gemüter. Als Peter Müller im Wiggensbacher Strafraum beim Zweikampf stürzte, forderten die heimischen Fans lautstark einen Strafstoß. Die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm. Mit Geschick und großem Kämpferherz brachte der TSV Kammlach das Unentschieden letztlich über die Zeit – und das Remis war entscheidend. (Prestele) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Patrick Funk (26.), 1:1 Maximilian Wieder (36.), 1:2 Dennis Herb (50.), 2:2 Christoph Theis (60.)

Den Auftakt vor 150 Zuschauern machte FCW-Stürmer Adrian Bartsch mit dem Führungstor in der neunten Spielminute. Doch der SV Egg antwortete prompt: Jakob Rehklau (14.) und Tim Bergmiller (19.) drehten die Partie binnen fünf Minuten. Patrick Baur stellte auf 3:1, ehe erneut Bartsch mit seinem fünften Saisontor noch vor der Pause auf 2:3 verkürzte. Nach dem Seitenwechsel war erneut Bergmiller für Egg erfolgreich (55.), den Schlusspunkt setzt Manuel Schropp mit dem 5:2 in der 88. Minute. (axe) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Tobias Kinberger (Neugablonz) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Adrian Bartsch (9.), 1:1 Jakob Rehklau (14.), 2:1 Tim Bergmiller (19.), 3:1 Patrick Baur (30.), 3:2 Adrian Bartsch (36.), 4:2 Tim Bergmiller (55.), 5:2 Manuel Schropp (88.)

Spieltext Kaufbeuren – Germaringen Im Parkstadion am Berliner Platz empfing die SpVgg Kaufbeuren den SVO Germaringen zum entscheidenden Derby. Von Beginn an war Kaufbeuren druckvoll und ging bereits in der 5. Minute durch einen Kopfball von Maximilian Nieberle nach einem Eckball in Führung. Ömer Dasdemir erhöhte in der 17. Minute auf 2:0, nachdem er eine präzise Vorlage von Martin Singer verwertete. Nach der Pause legte Robin Conrad in der 50. Minute das 3:0 nach. In der 78. Minute traf erneut Nieberle zum 4:0, bevor Benedikt Singer in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 5:0 setzte. Kaufbeuren sicherte sich damit den Klassenerhalt und feierte einen souveränen Sieg.

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Maximilian Nieberle (5.), 2:0 Ömer Dasdemir (17.), 3:0 Robin Conrad (50.), 4:0 Maximilian Nieberle (78.), 5:0 Benedikt Singer (88.)