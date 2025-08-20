Kein Handshake, keine Diskriminierung - BFV teilt mit Berliner-Fußball-Verband erklärt verweigerte Handshakes aus religiösen Gründen nicht zur Diskriminierung - Schiedsrichterinnen entscheiden über Strafe

Vor dem Anpfiff gehört der Handschlag zum Ritual. Doch was, wenn ein Spieler einer Schiedsrichterin die Hand verweigert – nicht aus Respektlosigkeit, sondern aus religiöser Überzeugung? Der Berliner Fußball-Verband (BFV) hat nun eine Regelung getroffen: Kein Automatismus, keine pauschale Strafe – die Verantwortung liegt bei den Schiedsrichterinnen

Es ist ein Ritual, das kaum auffällt, weil es so selbstverständlich ist: Vor dem Anpfiff reichen sich Spieler, Kapitäne und Schiedsrichter die Hand. Ein symbolischer Akt des Respekts, bevor der Kampf um Punkte und Tore beginnt. Doch auf Berlins Amateurplätzen sorgt dieses Ritual zunehmend für Konflikte. Grund ist die Weigerung einzelner Spieler, weiblichen Schiedsrichterinnen die Hand zu geben – mit Verweis auf ihre religiösen Überzeugungen.

Stattdessen verlagert der Verband die Verantwortung – und damit auch die Deutungshoheit – auf die Schiedsrichterinnen selbst. Sie entscheiden künftig im Einzelfall, ob sie das Verhalten als unsportlich, respektlos oder gar frauenfeindlich einstufen. Nur dann dürfen sie persönliche Strafen aussprechen.

Der Berliner Fußball-Verband (BFV) hat sich nun zu dieser heiklen Frage positioniert. In einer Mitteilung zum Saisonstart stellt er klar: Die Verweigerung des Handschlags aus religiösen Gründen gilt nicht als Diskriminierung. Spieler, die aus Glaubensgründen auf die Begrüßung verzichten, müssen daher weder mit einer Roten Karte noch mit einer Verwarnung rechnen.

„Wir appellieren an beide Seiten, respektvoll miteinander umzugehen“, heißt es in der Mitteilung auf der Homepage. Der BFV rät zudem, mögliche Konflikte bereits vor dem Spiel offen anzusprechen – etwa indem alternative Begrüßungsformen vereinbart werden.

Damit versucht der Verband, einen schmalen Grat zu beschreiten: Einerseits will er die Religionsfreiheit schützen, andererseits die Schiedsrichterinnen nicht im Regen stehen lassen. Doch genau hier beginnt die Debatte. Kritiker könnten einwenden, dass die Verantwortung nun einseitig bei den Schiedsrichterinnen liegt – die sich ohnehin schon in einer Machtposition bewegen, in der jeder Pfiff kritisch beäugt wird.

Ob das neue Modell mehr Respekt oder mehr Konflikte bringt, wird sich auf Berlins Sportplätzen zeigen.

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.