Kein gutes Spiel - trotzdem gewonnen!

Unsere erste Herrenmannschaft konnte am Freitagabend leider nicht an das sehr gute Bawinkel-Spiel anknüpfen.

Schwere Kost für die ca. 180 Zuschauer im Concordia-Park. Da die sich bietenden Torchancen auch noch kläglich vergeben wurden und auch Brögbern am Ende der ersten Halbzeit mit der einzigen Gäste-Chance nur die Latte traf, ging es mit 0:0 in die Kabinen.

Von der 38. bis zur 43. Minute war die Begegnung wegen des Ausfalls eines Flutlichtmastes unterbrochen. Der beste Mann auf dem Platz - Schiedsrichter Fabian Poker - ließ entsprechend nachspielen.

In der zweiten Halbzeit gelangen der Lammers-Elf dann doch noch zwei blitzsaubere Tore: Peter Berning aus 18 Metern mit links und Jordi Enking mit einem Kopfball am langen Pfosten nach einem der zwölf Eckbälle für Concordia gelang in der 54. und 65. Minute die 2:0-Führung.

Nach der berechtigten gelb-roten Karte für Brögberns Kapitän Sascha Meyer in der 69. Minute ergaben sich mehr Räume für die Gastgeber. Diese konnten aber leider nur sehr sporadisch auch genutzt werden.

So blieb es beim 2:0-Arbeitssieg. Fazit: Wer solche Spiele gewinnt, der kann Meister werden.