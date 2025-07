„Kein gutes Spiel“ – Lenggries siegt bei Test gegen Bad Tölz

Lenggries – Das Beste neben den guten Erkenntnissen, die er gewonnen habe, sei noch das Ergebnis gewesen. „Kein gutes Spiel insgesamt“, hat der neue LSC-Coach Georg Simon gesehen, als seine Mannschaft am Dienstagabend den SV Bad Tölz zu Gast hatte und mit 4:0 (3:0) klar in die Schranken wies. Auch SV-Trainer Thommy Gärner hatte in der Partie einen „deutlichen Klassenunterschied“ gesehen.

Zwei Aspekte hob der LSC-Trainer hervor, die seiner Meinung nach ursächlich für die wenig attraktive Begegnung gewesen seien: „Das war für uns das vierte Spiel in neun Tagen. Klar, dass da die Beine allmählich schwer werden.“ Auch habe er fast erwartet, dass sein Team Probleme bekomme, wenn sich der Gegner nur hinten reinstellt und darauf wartet, dass Lenggries das Spiel macht. „Wir haben versucht, so gut es geht, dagegen zu halten. Dabei haben wir vor allem im ersten Durchgang gar nicht so viele Chancen zugelassen“, meint Gärner.