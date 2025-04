„Kein gutes Fußballspiel“: David Philipp lässt Löwen mit fünften Heimsieg in Folge träumen

Wer solche Spiele gewinnt, der… Nun gut, zur Meisterschaft beziehungsweise zum Aufstieg wird es für die Löwen nicht mehr reichen in dieser Saison. Aber nach dem etwas glücklichen 2:1-Erfolg über Alemannia Aachen am Karsamstag darf 1860 weiterhin davon träumen, doch noch den begehrten DFB-Pokal-Rang vier zu erklimmen.

Patrick Glöckner

Abzusehen war es nicht mehr, dass die Löwen gegen defensivstarke Aachener ihren vierten Sieg in Folge feiern würden. Die Gäste ließen kaum etwas zu, kreierten allerdings auch selbst kaum Torgefahr. Ein klassisches Unentschieden-Spiel, das Sekunden vor dem Ende auf die Seite des Teams von Patrick Glöckner kippte. „Ein Punkt für Aachen wäre verdient gewesen. Generell haben wir kein gutes Fußballspiel gesehen.“

Nur in den 15 Minuten vor der Pause zeigten die 60er die Attribute, die sie in den letzten Wochen so häufig an den Tag legen konnten: Leidenschaft, Konzentration und Spielwitz im letzten Drittel. Eine Mischung aus allem war beim 1:0 zu sehen. Ballgewinn Hobsch – hart an der Grenze des Erlaubten, die Gäste forderten vehement Freistoß –, Steckball von Thore Jacobsen in die Tiefe, eiskalter Abschluss von Dickson Abiama – fertig war die Löwenführung.

Löwen haben DFB-Pokal-Qualifikation im Blick

So furios der erste Durchgang endete, so miserabel begann der zweite aus Sicht der Hausherren. Kopfball des eingewechselten Anas Bakhat, keine Chance für 1860-Keeper Marco Hiller, das 1:1. Bis auf die Riesen-Kopfballchance von Löwen-Abräumer Philipp Maier – „Momentan läuft es nicht mit dem Toreschießen bei mir“ – bekamen die 15 000 im Grünwalder Stadion herzlich wenig Spektakel zu sehen.

Nach Philipps Treffer war all das schnell vergessen. Erneut jubelnde Löwen, erneut „Stark wie noch nie“ aus den Stadionboxen, erneut ein Heimsieg – bereits der fünfte in Serie. Vier Spiele bleiben den Löwen noch bei ihrer Pokaljagd, bereits am Freitag (19 Uhr) geht es nach Rostock.