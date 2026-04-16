Der SV Meppen II hat im Nachholspiel des 15. Spieltags eine unerwartet klare Niederlage hinnehmen müssen. Beim TSV Wetschen unterlagen die Emsländer mit 0:3 und verpassten es, ihre Position im oberen Tabellendrittel weiter zu festigen.
Die Rollen schienen vor der Partie klar verteilt: Der TSV Wetschen ging als Tabellen-14. mit 21 Punkten ins Spiel, während der SV Meppen II als Vierter mit 40 Zählern anreiste. Auf dem Platz zeigte sich jedoch ein anderes Bild.
Wetschen präsentierte sich von Beginn an engagiert und effektiv, während Meppen II vor allem in der ersten Halbzeit keinen Zugriff auf die Partie fand. Die Gastgeber gingen in der 28. Minute durch Raskopp mit 1:0 in Führung. Meppen tat sich weiterhin schwer im Spielaufbau, während Wetschen seine Angriffe zielstrebig vortrug.
Kurz vor der Pause erhöhte Kürble auf 2:0 (45.) und sorgte für eine komfortable Ausgangslage für die zweite Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel zeigte Meppen II eine verbesserte Leistung und kam zu ersten Möglichkeiten. Ein möglicher Anschlusstreffer blieb jedoch aus, wodurch die Partie offen blieb, ohne dass die Gäste entscheidend verkürzen konnten.
In der Schlussphase machte Schwierking mit dem Treffer zum 3:0 (89.) alles klar und besiegelte die Niederlage des Favoriten.
Trainer Carsten Stammermann fand nach dem Spiel klare Worte: „Es war vor allem in der ersten Halbzeit kein guter Auftritt von uns, der Gegner hat es allerdings auch sehr gut gemacht und hoch verdient geführt.“
Zugleich erkannte er eine Steigerung nach der Pause: „Wir haben in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt, in dieser Phase aber einen Anschlusstreffer versäumt. Insgesamt war es gestern zu wenig.“ Mit Blick auf die kommenden Aufgaben richtete er den Fokus nach vorne: „Jetzt gilt es, schnell zu regenerieren und es am Sonntag besser zu machen.“
Trotz der Niederlage bleibt der SV Meppen II mit 40 Punkten auf Rang vier, verpasste jedoch die Chance, sich weiter von den Verfolgern abzusetzen. Der TSV Wetschen hingegen verbessert sich im Tabellenkeller auf 21 Punkte und sendet ein wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt.
Die Partie zeigt, wie eng die Leistungsdichte in der Oberliga Niedersachsen ist – und dass auch klare Favoritenrollen keine Garantie für Punkte bieten.