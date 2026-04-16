"Kein guter Auftritt von uns" Tabellenvierter verliert beim Abstiegskandidaten – schwache erste Halbzeit entscheidet die Partie von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SV Meppen II hat im Nachholspiel des 15. Spieltags eine unerwartet klare Niederlage hinnehmen müssen. Beim TSV Wetschen unterlagen die Emsländer mit 0:3 und verpassten es, ihre Position im oberen Tabellendrittel weiter zu festigen.

Die Rollen schienen vor der Partie klar verteilt: Der TSV Wetschen ging als Tabellen-14. mit 21 Punkten ins Spiel, während der SV Meppen II als Vierter mit 40 Zählern anreiste. Auf dem Platz zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Wetschen präsentierte sich von Beginn an engagiert und effektiv, während Meppen II vor allem in der ersten Halbzeit keinen Zugriff auf die Partie fand. Die Gastgeber gingen in der 28. Minute durch Raskopp mit 1:0 in Führung. Meppen tat sich weiterhin schwer im Spielaufbau, während Wetschen seine Angriffe zielstrebig vortrug.

Kurz vor der Pause erhöhte Kürble auf 2:0 (45.) und sorgte für eine komfortable Ausgangslage für die zweite Halbzeit. Meppen ohne Durchschlagskraft Nach dem Seitenwechsel zeigte Meppen II eine verbesserte Leistung und kam zu ersten Möglichkeiten. Ein möglicher Anschlusstreffer blieb jedoch aus, wodurch die Partie offen blieb, ohne dass die Gäste entscheidend verkürzen konnten.