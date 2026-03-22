»Kein guter Auftritt«: Burglengenfeld und Tegernheim siegen In beiden Sonntagsspielen der Landesliga Mitte sorgten Platzverweise für klare Verhältnisse – jeweils mit besserem Ende für die Gäste von Sophia Waas · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser

Schwarzgelber Torjubel: Der ASV Burglengenfeld legte in Teisbach den nächsten Dreier nach. – Foto: Werner Kroiß

Während der FC Tegernheim beim Schlusslicht FC Kosova Regensburg nach frühem Rückstand und Überzahl noch deutlich gewann, setzte sich der ASV Burglengenfeld auswärts beim FC Teisbach durch und schob sich in der Spitzengruppe der Landesliga Mitte weiter nach vorne.



Die Partie begann turbulent. Im Kellerduell zwischen dem FC Kosova Regensburg und dem FC Tegernheim stellte eine frühe Rote Karte die Weichen. Bereits in der 12. Minute musste Ildian Shyti nach einem Platzverweis vom Feld – ein herber Rückschlag für die Hausherren. Dennoch zeigte Kosova in Unterzahl zunächst Moral und ging nur wenig später durch Seifeddine Ketiti in der 17. Minute mit 1:0 in Führung.



Tegernheim tat sich zunächst schwer, die Überzahl in klare Vorteile umzumünzen, kam aber noch vor der Pause durch Cihangir Özlokman zum Ausgleich (42.). Nach dem Seitenwechsel nutzte der Aufsteiger seine Überlegenheit dann konsequent: Kenan Muslimovic drehte die Partie per direktem Freistoß (49.), ehe Qlirim Beqaj (61.) und Gentrit Isufi (69.) den Auswärtssieg endgültig perfekt machten. Kosova stemmte sich lange dagegen, musste der Unterzahl und eigenen Fehlern im zweiten Durchgang aber Tribut zollen.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg) nach dem Spiel: "Es lief gut, wir verursachten in der 12. Minute einen Fehler im Mittelfeld, sodass unser Innenverteidiger gezwungen war eine Notbremse zu ziehen. Wir haben uns davon aber nicht sehr beeindrucken lassen und haben weiter gedrückt und gehen dadurch auch verdient in Führung. Kurz vor der Pause bekommen wir ein abseitsverdächtiges Gegentor und gehen mit dem Unentschieden in die Halbzeit. Nach Wiederanpfiff haben wir Tegernheim dann mit unseren eigenen Fehlern stark gemacht und aufgrund der zweiten Halbzeit auch zurecht verloren."



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim) zeigte sich zufrieden: "Es war in Summe ein hochverdienter Sieg für uns. Wir hatten in der ersten Halbzeit etwas Probleme, weil der Platz grenzwertig war, hatten aber früh den Vorteil durch die Rote Karte. Durch einen individuellen Fehler haben wir trotz Überzahl das 1:0 bekommen und mussten da schon kämpfen. Die zweite Halbzeit war dann ein richtig gutes Spiel von uns: ein Spiel auf ein Tor, wir haben nichts mehr zugelassen und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht."









Für Tegernheim ist es ein wichtiger Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt. Der FC Kosova ist bereits am Mittwoch wieder gefordert und empfängt den FC Dingolfing zum Nachholspiel des 18. Spieltags. Tegernheim hat bis Samstag Zeit und erwartet dann die SpVgg Lam.









Auch im zweiten Spiel des Tages spielte ein Platzverweis eine entscheidende Rolle. Der abstiegsbedrohte Aufsteiger FC Teisbach empfing den Tabellenvierten ASV Burglengenfeld. Burglengenfeld startete zwar zielstrebig und ging früh durch Patrick Käufer in Führung (12.), doch in der Folge entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie. Teisbach hielt gut dagegen und ließ den Favoriten nicht entscheidend davonziehen.



Kurz vor der Pause folgte dann jedoch der nächste Rückschlag für die Hausherren: Konstantinos Christopoulos sah Gelb-Rot (39.). Trotz Unterzahl blieb Teisbach lange im Spiel und gestaltete die Partie weiterhin offen. Erst im weiteren Verlauf nutzte Burglengenfeld die Überzahl konsequenter – Frederic Schüll erhöhte nach Vorarbeit von Fernando Roesler auf 2:0 und sorgte damit für die Entscheidung.



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach) kommentierte: "Es war jedem klar, dass es heute wieder sehr schwer wird gegen ein spielerisch starkes Burglengenfeld. Wir waren recht ordentlich im Spiel und fangen uns fast aus dem Nichts das 0:1. Die Gelb-Rote Karte vor der Halbzeit war dann mehr oder weniger eine Vorentscheidung. Dennoch haben wir bis zum 0:2 das Spiel ausgeglichen gestalten können. Wir bleiben positiv – nächste Woche zählt's."



Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld) zog nach dem Spiel Bilanz: "Wir haben gut und zielstrebig begonnen und einen guten Auswärtsauftritt gezeigt. Die ersten 15 Minuten haben wir schnörkellos und geradlinig Richtung Tor gespielt. Mit der Spieldauer sind wir ungenauer geworden und haben nach hinten die Kompaktheit vermissen lassen, wodurch wir den Gegner immer wieder eingeladen haben. Vor allem in der zweiten Halbzeit sind wir unseren eigenen Ansprüchen hinterhergelaufen - das war kein guter Auftritt von uns. Dennoch war es wichtig, auf die 49 Punkte zu kommen – die drei Punkte stehen über allem."



Mit dem Sieg schiebt sich Burglengenfeld vorerst an Ettmannsdorf vorbei, hat allerdings auch zwei Spiele mehr auf dem Konto. Teisbach hat am kommenden Samstag die nächste Chance auf wichtige Punkte im direkten Duell gegen Roding.