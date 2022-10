Es läuft weiter nicht richtig rund für Sebastian Schneider und den TSV Steinbach II in der Fußball-Hessenliga. Nach der Niederlage in Hanau soll nun gegen "Namensvetter" SV Steinbach gepunktet werden. Foto: Björn Franz

Kein Grund zur Panik beim TSV Steinbach II Teaser HL: +++ Der Aufsteiger hängt weiter im Tabellenkeller der Fußball-Hessenliga fest. Nun wartet ausgerechnet der "Namensvetter" aus Osthessen, der eine überraschend starke Saison spielt +++

HAIGER - Nach der enttäuschenden Leistung beim 1. Hanauer FC will der TSV Steinbach II in der Fußball-Hessenliga in die Erfolgspur zurückkehren. Die Elf des Trainerduos Pierre Bellinghausen und Maik Six begrüßt am Sonntag (15 Uhr) den SV Steinbach auf dem Rodenbacher Rasen. Drei Siege, ein Unentschieden, neun Niederlagen und Tabellenrang 18 lautet die bisherige Saisonbilanz der Regionalligareserve.