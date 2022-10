Kein Grund, zu meckern bei den Fußballern des SV Eisenbach SV-Trainer Daniel Gemeinde tippt den 9. Spieltag in der Kreisliga A II

Zufriedenheit ist ein hohes Gut. Bei Fußballtrainern allerdings auch ein seelischer Zustand, der selten erreicht wird. Angesprochen auf seine Mannschaft, die Fußballer des A-Kreisligisten SV Eisenbach, hinterlässt Daniel Gemeinder exakt diesen Eindruck. Der Übungsleiter, der für die BZ den kommenden Spieltag kommentiert, ist mit den Leistungen und dem gesamten Auftreten seiner Elf im bisherigen Saisonverlauf beinahe komplett einverstanden. "Wir stehen im Achtelfinale des Bezirkspokals und befinden uns auch in der Liga in einem guten Flow", so der Trainer des Tabellendritten.

Dabei geht es dem 31-Jährigen um weit mehr als die bisher guten Ergebnisse mit fünf Siegen aus sieben Ligaspielen: "Wir zeigen eine tolle mannschaftliche Geschlossenheit und können zudem bei Ausfällen auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zählen, die ihrerseits aktuell einen sehr, sehr guten Job machen."



So geht der SV Eisenbach mit viel Selbstvertrauen in das Spitzenspiel der Kreisliga A, Staffel II, bei der SG Kirchen-Hausen. "Es muss gut laufen für uns, damit wir dort etwas mitnehmen können. Wir brauchen uns aber auch nicht kleinmachen. Wir werden dem Primus nichts schenken", so Gemeinder. Mit seiner Mannschaft möchte er am Saisonende erneut in den Top-Fünf landen: "Wir haben viel Qualität im Kader und wollen den guten Platz aus der Vorsaison bestätigen. Gelingt mehr, dann wäre das Bonus."







SV TuS Immendingen – SG Unadingen/Dittishausen. "Eine spannende Partie. Es wird schwer für die Gäste, die doch etwas im Keller feststecken. Ich tippe auf einen 3:1-Heimerfolg."



TuS Oberbaldingen – SG Lenzkirch-Saig. "Der TuS ist zuletzt besser in Fahrt gekommen und in der Liga angekommen. Gegen eine starke SG Lenzkirch-Saig tippe ich auf ein 2:2."

TuS Blumberg – SG Schluchsee/Feldberg. "Auch der TuS Blumberg ist definitiv in der Liga angekommen und macht seine Sache sehr gut. Ich denke nicht, dass es für die SG Schluchsee/Feldberg beim Aufsteiger etwas zu holen gibt. Ich tippe daher auf einen 3:1-Heimsieg."



SV Grafenhausen – SSC Donaueschingen. "Beim SV Grafenhausen hängt viel von der Aufstellung ab, das hat mein Trainerkollege ja bereits auch mehrfach angesprochen. Das wird schwer für den SSC, ich glaube nicht, dass Donaueschingen etwas aus Grafenhausen mitnehmen kann. Mein Tipp: 2:1."



SG Kirchen-Hausen – SV Eisenbach. "Eigene Spiele tippe ich generell nie. Wir wollen beim Tabellenführer etwas mitnehmen und haben das Selbstvertrauen dazu, auch wenn uns klar ist, dass vieles passen muss bei uns, da der Gegner über reichlich Qualität verfügt."



DJK Donaueschingen II – SV Mundelfingen. "Auf dem kleinen Kunstrasenplatz ist es sehr schwer, die DJK Donaueschingen II zu schlagen. Mundelfingen kommt eher über das Tempo und benötigt Platz für sein Spiel. Ich tippe auf einen 2:1-Erfolg für die DJK."