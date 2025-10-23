Kein Glück, viel Druck und noch mehr Verletzte beim SV Eisenbach

Am vergangenen Sonntag zeigte der SV Eisenbach, zu was er eigentlich imstande ist: Beim SV Hölzlebruck, bis dahin Spitzenreiter, erkämpften sich die Hochschwarzwälder ein 0:0. Ein beachtenswertes Ergebnis – aber eben auch eines, das die Zahl der Sorgenfalten bei den Verantwortlichen noch einmal deutlich erhöht. Allen voran bei Uli Bärmann. "Diesen einen Punkt haben wir mit zwei weiteren Verletzungen teuer bezahlt", sagt Eisenbachs Coach. So musste Noah Spiegel mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss bereits vor der Pause vom Feld. Noch wesentlich schlimmer könnte es Marco Wirbser erwischt haben, für den Stürmer ging direkt nach Wiederanpfiff nichts mehr. "Wir befürchten, dass er sich das Kreuzband gerissen hat", berichtet Bärmann. Und so fuhren die Eisenbacher trotz des wichtigen Punktgewinns alles andere als in Partystimmung nach Hause. Am Dienstag folgte die nächste Hiobsbotschaft: Beim verletzten Markus Zipfel herrscht nun bittere Gewissheit, sein Kreuzbandriss steht nach einer neuerlichen Untersuchung fest. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.