Kein Glück mit allem - Platten unterliegt in Hupperath 4:0

Gebrauchter Tag.... besser im Bett geblieben.... oder halt einfach kein Glück. Alle Formulierungen treffen ziemlich genau den Nagel auf den Kopf wenn man das Spiel unserer Mannschaft in Hupperath beschreiben soll.

Die Gastgeber kamen nicht nur besser ins Spiel, sondern stellten früh die Weichen in Richtung Sieg. Konnte Klein den ersten Versuch noch halten (2. Minute) so war er wenig später schon machtlos. Siebte Minute, schlechte Zuordnung von Platten bei einem langen Freistoß aus dem Halbfeld, Krischel lenkt den Ball zur Führung ins Tor. Nach 16 Minuten lenkt Klein einen Abschluss von Hau an den Pfosten, der Ball springt Merges vor die Füße. Kein Problem ins leere Tor zum 2:0 abzuschließen. Chancen für Platten waren wenn überhaupt harmlos. Eine Flanke von Störtz brachte ein wenig Gefahr, und auch ein Abschluss von Lasiak war zu harmlos. Darüber hinaus schlug auch das Verletzungspech zu. Sowohl Oleks Rozhko, als auch Vasyl Semanyshyn mussten im Laufe der ersten Hälfte verletzt aufgeben. Kurz vor der Pause rutscht wieder ein Ball gefährlich durch den 5-Meter-Raum von Minderlittgen, findet aber keinen Abnehmer. Sehr wohl einen Abnehmer fand Klas mit seiner Ecke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Merges verlängerte diese per Kopf zum 3:0 Halbzeitstand.