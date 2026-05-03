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Spielbericht
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Kein Glück mit allem - Platten unterliegt in Hupperath 4:0
Gebrauchter Tag.... besser im Bett geblieben.... oder halt einfach kein Glück. Alle Formulierungen treffen ziemlich genau den Nagel auf den Kopf wenn man das Spiel unserer Mannschaft in Hupperath beschreiben soll.
Die Gastgeber kamen nicht nur besser ins Spiel, sondern stellten früh die Weichen in Richtung Sieg. Konnte Klein den ersten Versuch noch halten (2. Minute) so war er wenig später schon machtlos. Siebte Minute, schlechte Zuordnung von Platten bei einem langen Freistoß aus dem Halbfeld, Krischel lenkt den Ball zur Führung ins Tor. Nach 16 Minuten lenkt Klein einen Abschluss von Hau an den Pfosten, der Ball springt Merges vor die Füße. Kein Problem ins leere Tor zum 2:0 abzuschließen. Chancen für Platten waren wenn überhaupt harmlos. Eine Flanke von Störtz brachte ein wenig Gefahr, und auch ein Abschluss von Lasiak war zu harmlos. Darüber hinaus schlug auch das Verletzungspech zu. Sowohl Oleks Rozhko, als auch Vasyl Semanyshyn mussten im Laufe der ersten Hälfte verletzt aufgeben. Kurz vor der Pause rutscht wieder ein Ball gefährlich durch den 5-Meter-Raum von Minderlittgen, findet aber keinen Abnehmer. Sehr wohl einen Abnehmer fand Klas mit seiner Ecke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Merges verlängerte diese per Kopf zum 3:0 Halbzeitstand.
In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel noch ärmer an Ereignissen. Minderlittgen kam nach 64 Minuten zum 4:0, als ein Steilpass durchrutschte und die darauffolgende Hereingabe von Dima Shuklin ins eigene Netz gelenkt wurde. Platten ließ in der Folgezeit immerhin keine nennenswerte Chance mehr zu, hatte aber nach vorne auch nur einen Distanzschuss von Güth (70.) zu bieten. Die beste Gelegenheit des Spiels ergab sich zwei Minuten vor dem Schlusspfiff. Steinbach bedient Görgen in der Box, schöne Drehung, der Schuss wird aber gehalten.
Unseren verletzten Spielern wünschen wir auf diesem Weg gute Besserung. Am Sonntag wartet auf den TuS die nächste schwere Aufgabe. Dann geht es auf Elsenborn gegen die formstarke zweite Mannschaft von Rot-Weiß Wittlich.