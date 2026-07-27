Kein Glück auf dem Transfermarkt – Moosburg startet mit dezimiertem Kader

Lediglich ein Neuzugang ist zu vermelden.
Klassenerhalt gepackt, ansehnliche Spiele abgeliefert, die Feuertaufe bestanden – deswegen gehen die Fußballer des FC Moosburg frohen Mutes ins zweite Kreisligajahr, das, wenn man dem Volksmund Glauben schenkt, das schwierigste sein soll.
Dennoch fallen die Transferaktivitäten der Blau-Schwarzen überschaubar aus. Namen stehen vor allem auf der Seite der Abgänge. Beispielsweise zum SE Freising in die Bezirksliga gewechselt ist Jakob Schmid, der die Herausforderung eine Liga höher annehmen will. Die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat Torwart Thomas Spyra. Der 35-Jährige war in gut zehn Jahren nicht mehr wegzudenken aus dem FCM-Kader.
Einziger echter Neuzugang ist Eniz Mehic (kam beruflich nach Moosburg), der das Keeper-Trio um Johannes Groitl und Kilian Rankl komplettiert. Zudem ergänzen den Kader zwei Akteure, die schon länger in der Dreirosenstadt sind, in den Vorjahren aber zwischen den Herrenteams pendelten: Stürmer Tobias Hartl spielte vornehmlich in der Zweiten Mannschaft, kam 2025/26 aber auf sechs Kreisliga-Einsätze – und schoss für die Bittner-Elf sogar vier Tore. Ebenfalls nur Teilzeit-Spieler in der Ersten war bisher Noah Thalpe Liyanage. Der junge Angreifer kickte in der Vorsaison sogar in allen drei Moosburger Teams. Nun gehört er fix zum Kreisliga-Kader.
Gerne hätten die Bonauer mehr Spieler verpflichtet, „wir haben nur leider nichts bekommen“, sagt Spielertrainer Florian Bittner. Der Bedarf sei dagewesen, „aber wir als nicht zahlender Verein hatten da das Nachsehen.“