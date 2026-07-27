Kein Glück auf dem Transfermarkt – Moosburg startet mit dezimiertem Kader Kreisliga von Matthias Spanrad · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Moosburg hatte in Sachen Spielerverpflichtungen kein Glück. – Foto: Stephan Schikowski

Lediglich ein Neuzugang ist zu vermelden.

Klassenerhalt gepackt, ansehnliche Spiele abgeliefert, die Feuertaufe bestanden – deswegen gehen die Fußballer des FC Moosburg frohen Mutes ins zweite Kreisligajahr, das, wenn man dem Volksmund Glauben schenkt, das schwierigste sein soll. Dennoch fallen die Transferaktivitäten der Blau-Schwarzen überschaubar aus. Namen stehen vor allem auf der Seite der Abgänge. Beispielsweise zum SE Freising in die Bezirksliga gewechselt ist Jakob Schmid, der die Herausforderung eine Liga höher annehmen will. Die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat Torwart Thomas Spyra. Der 35-Jährige war in gut zehn Jahren nicht mehr wegzudenken aus dem FCM-Kader.