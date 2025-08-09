Kein gewöhnlicher Sinsheimer Aufsteiger

18 Mannschaften und bis zu fünf Absteiger – die Landesliga Rhein-Neckar verspricht 2025/26 Hochspannung pur. In dieser Gemengelage gilt es erst einmal fleißig Punkte zu sammeln und sich möglichst schnell von unten abzusetzen. Das gilt für die SG Kirchardt und Türkspor Eppingen gleichermaßen.

Bis zum Ende der abgelaufenen Rundet trainierte Mehmet Öztürk den VfR Mannheim II. Da man sich über die zukünftige Ausrichtung der U23 bei den Rasenspielern nicht einig wurde, streckten die Verantwortlichen von Türkspor Eppingen sofort ihre Fühler nach dem 48-Jährigen aus. Das hinterließ Eindruck bei Öztürk, der als ehemaliger Verbandsliga- und Landesliga-Trainer reichlich Erfahrung mit in die Fachwerkstadt bringt.

Als Hauptaufgabe für die kommenden Woche hebt er einen Aspekt hervor: "Wir müssen uns schnell daran gewöhnen, dass es nicht mehr so wie in den vergangenen beiden Jahren, als die Mannschaft fast immer gewonnen hat, sein wird." Einen ersten Vorgeschmack dafür lieferte die erste Pokalrunde vor drei Wochen gegen den VfB St.Leon, als Türkspor nach einer frühen 2:0-Führung mit 2:5 unterlag. Öztürk erläutert: "Wir haben in diesem Spiel richtig gut angefangen, später hat sich jedoch gezeigt, dass wir noch nicht fit genug sind." Urlaub und Verletzungen haben etwas Körner gekostet, deshalb könnte es laut dem Trainer sein, "dass der Saisonstart vielleicht noch einen kleinen Tick zu früh für uns kommt."