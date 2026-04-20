Kein Gewinner im Keller zwischen SC Reute und SC Gutach/Bleibach

Ben Kersting und den SC Reute plagen weiter Abstiegssorgen. – Foto: Daniel Thoma

Der erhoffte große Schritt in Richtung Ligaverbleib blieb daher bei beiden Mannschaften aus. Dominik Sandor traf in der dritten Minute der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt aus für die Gastgeber aus Reute zum Endstand. "Wir haben uns erneut zu einfache Fehler erlaubt. Wir müssen jetzt mit dem Punkt leben, auch wenn wir besser waren, und wollen nächste Woche gegen Hecklingen die Punkte holen", sagte Gehad Hassoun, Trainer des SC Reute. Zufrieden war auch sein Gegenüber nicht: "Wir haben meiner Meinung nach verdient mit 3:2 geführt, das 3:3 ist bitter für uns. Wir haben in dieser Saison bisher viele späte Gegentore bekommen. Jetzt hoffen wir weiter, dass es für uns am Ende reichen wird", sagte Philipp Klank, Trainer des SC Gutach-Bleibach.