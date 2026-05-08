Kein gemeinsamer Nenner: Pipinsrieds Vorsitzender Rauch dankt ab

Benjamin Rauch wird nach den anstehenden Neuwahlen beim FC Pipinsried nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehen. – Foto: Imago Images

Die Vorstandschaft bedauert diesen Schritt ausdrücklich, da der gemeinsame Wunsch bestand, Benjamin Rauch weiterhin im Führungsteam des FC Pipinsried zu halten. Er hat sich jedoch entschieden, zumindest vorerst keine aktive Rolle in der Vereinsleitung anzunehmen. Benjamin Rauch hatte den Vorsitz des FC Pipinsried im Jahr 2023 in einer schwierigen und herausfordernden Phase übernommen. Gemeinsam mit seinem Team im Verein sowie in der Fußball GmbH gelang es ihm, das Projekt wieder in deutlich ruhigere Fahrwasser zu führen und die finanzielle Situation nachhaltig zu verbessern.



Darüber hinaus konnten während seiner Amtszeit wichtige Projekte zur Weiterentwicklung der Infrastruktur umgesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere die Errichtung einer Photovoltaikanlage sowie die Sanierung der Drainagen des Hauptspielfeldes. Noch unter seiner Amtszeit wurde zudem der Asphaltbelag der Stockbahnen entfernt und durch einen zeitgemäßen Pflasterbelag ersetzt. Außerdem entstand eine große Grillhütte als weiterer Baustein für die Stadioninfrastruktur. Ebenso wurde die Vorstandschaft personell wieder deutlich breiter aufgestellt und das Netzwerk an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gestärkt. "Der FC Pipinsried bedankt sich bei Benjamin Rauch von ganzem Herzen für sein außerordentliches Engagement, seinen hohen persönlichen Einsatz und die wertvolle Arbeit für den Verein. Sein Wirken hat den FC Pipinsried in einer wichtigen Phase entscheidend geprägt. Unabhängig von den unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Vereins verbindet alle Beteiligten die große Wertschätzung für die geleistete Arbeit. Der FC Pipinsried ist dankbar, dass Benjamin Rauch versichert hat, dem Verein auch künftig positiv verbunden zu bleiben", schreibt der Verein in einer verschickten Pressemitteilung.