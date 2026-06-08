Kein Geld vom Bund für Sportplätze in Wolfratshausen und Geretsried Förderung abgelehnt von Dominik Stallein · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

Den Waldramer Kunstrasen wollte die Stadt Wolfratshausen mit Fördergeldern sanieren. Nun ist klar: Die beiden Städte Geretsried und Wolfratshausen kriegen kein Geld aus der Sportmilliarde des Bundes. – Foto: Rudi Stallein

Wolfratshausen und Geretsried wollten Millionen für die Sanierung ihrer Sportanlagen. Doch sämtliche Anträge auf Fördermittel wurden abgelehnt.

Die Wunschliste war sportlich – und ist es immer noch. Doch der Bund wird nicht helfen. Das ist inzwischen ernüchternde Gewissheit für die Rathauschefs in Wolfratshausen und Geretsried. Die beiden Städte hatten auf Fördergelder aus der sogenannten Sportmilliarde gehofft. Daraus wird nichts. „Die Anträge wurden allesamt abgelehnt“, erklärte der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner jüngst im Stadtrat. In Geretsried wurde dem Gremium in einer nicht öffentlichen Sitzung dieselbe Nachricht offenbart: In die Sanierungsprojekte an den Sportplätzen der Stadt fließt vorerst kein Fördergeld aus dem Topf „Sanierung kommunaler Sportstätten“. Beworben hatte sich die Loisachstadt mit mehreren Vorhaben, die in den kommenden Jahren anstehen. Einige Sportanlagen in Wolfratshausen müssen saniert werden. Auch Kabinen, Duschen und Nebenanlagen sind nicht in perfektem Zustand. Wenn es nach den Betreibergesellschaften für die Sportstätten in Farchet und Waldram geht, können die Baumaßnahmen schon früher beginnen. In Waldram wünscht sich die Betreibergesellschaft eine Erneuerung des Kunstrasens, der in die Jahre gekommen ist. Außerdem bräuchte der Sportplatz einen neuen Brunnen und eine moderne Flutlichtanlage.

Geretsried und Wolfratshausen gehen bei der Sportmilliarde leer aus Auf dem Vereinsheim und der Materialgarage könnte sich die Betreibergesellschaft PV-Anlagen vorstellen. In Farchet möchte die zuständige Gesellschaft ebenfalls den Kunstrasen erneuern, den alten Duschtrakt sanieren und einen Soccer-5-Court auf dem Tartanplatz vor dem Vereinsheim errichten. „Wir haben alle Mittel beantragt“, erklärte Heilinglechner. Zurückkamen nur Ablehnungen aus dem zuständigen Bundesministerium. Auch auf der Liste der Stadt Geretsried fanden sich einige Punkte: Neue Kabinen und das Regenwassermanagement im Isarau-Stadion standen darauf. Wichtige Maßnahmen, wie zum Beispiel der damalige Geretsrieder Sportreferent Wolfang Werner fand.