Kein Gedanke an den KFC Uerdingen

Das hat Konsequenzen für den Abstiegskampf, in dem Kuc und seine Nettetaler in der Oberliga zurzeit stecken: Denn durch den Abstieg des KFC ist klar, dass die Oberliga diese Saison vier Absteiger haben wird – und dass Nettetal als 17. der Tabelle noch auf den 14. Platz springen muss, um die Klasse zu halten.

Das macht die bedrohliche Lage für die Unioner selbstredend noch schwieriger. Und erklärt, dass Kuc nicht allzu gut auf Uerdingen zu sprechen ist. Ein bisschen Mitleid hat er aber schon: „Es ist schade für die vielen Zuschauer und für die Stadt Krefeld.“ Mit dem möglichen Gegner in der nächsten Oberliga-Saison – im Falle des Klassenerhalts – will sich Kuc aber aktuell nicht beschäftigen. Die Situation in der Liga ist dafür zu wichtig.

Der nächste Gegner am Sonntag (15.30 Uhr) heißt Sportfreunde Niederwenigern und liegt in der Tabelle direkt vor Nettetal, hat vier Punkte mehr auf dem Konto. Das Hinspiel gewannen die Sportfreunde mit 3:1. Auch sie haben den Abstiegskampf angenommen und fuhren zuletzt ordentliche Ergebnisse ein. Zuletzt trotzten sie Tabellenführer SpVg Schonnebeck ein gerechtes 1:1-Remis ab. Und vor wenigen Wochen holten Niederwenigern gegen den Mülheimer FC und SV Biemenhost zwei Siege in Serie. Die Offensive ist mit 30 Toren noch schwächer als die von Nettetal (34), dafür ist die Defensive weniger durchlässig (53 Gegentore) als die von Union (60).

Für Kuc sind diese Unterschiede unbedeutend, er erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Es ist eine Truppe mit viel Wille. Sie sind diszipliniert und sehr motiviert. Sie geben alles, um die Klasse zu halten, deswegen wird es für beide Seiten ein schweres Spiel.“ Nettetal, das aktuell sechs Punkte in den verbleibenden sechs Spielen noch aufholen muss, um die Klasse zu halten, ist zum Siegen verdammt. Denn jedes der letzten Spiele ist quasi ein Endspiel.

Nettetal im Aufwind

Die beiden jüngsten Siege gegen Mülheim (4:1) und den FC Büderich (2:0) haben der Mannschaft Rückenwind verpasst, die mehr als halbjährige Siegesdurststrecke ist seither gebrochen. „Das Licht ist noch an in Nettetal“, unkt Kuc. „Ich bin immer ruhig geblieben. Die beiden Siege haben wir uns sehr verdient“, sagt er und ist erleichtert, dass seine Arbeit nun Früchte trage.

Für ihn am positivsten sei, dass man in beiden Spielen kombiniert nur ein Tor kassiert habe. Die Mannschaft sei jetzt also effektiver und stabiler. Sie habe keine Angst mehr vorm Siegen, müsse aber weiterhin taktisch klug agieren. „Wir dürfen uns weiter nicht verrückt machen und wollen vor allem Spaß haben. Wir sehen unsere Chance“, erklärt Kuc, der betont, dass die Stimmung seines Teams durch die aufsteigende Form sich zuletzt noch mal deutlich gehoben habe: „Wenn du einmal gewinnst, dann läuft es. Es war am Endenur das Psychologische. Jetzt haben sie Selbstvertrauen bekommen.“

Auch dass in den vergangenen Tagen gleich sieben Spieler ihre Zusage für die neue Saison gegeben haben, sollte ein positives Zeichen für den gesamten Kader darstellen. Ein Umbruch im Sommer ist unabhängig von der Ligazugehörigkeit unausweichlich, doch Kuc kann bereits auf eine wichtige Achse bauen. Zu dieser gehört auch Luka Drca (21 Jahre), der gegen Mülheim zwei Mal traf: „Er ist sehr gut drauf“, lobt ihn Kuc. Da er erkältet ist, steht allerdings hinter seinem Einsatz gegen Niederwenigern noch ein Fragezeichen.

Luca Dorsch wird derweil gelbgesperrt fehlen. Florian Wolters, der unter der Woche ebenfalls verlängert hatte, fällt krank aus. Auch muss Kemal Kuc wohl auf den im Mittelfeld gesetzten Leonit Popova verzichten, der angeschlagen ist und über ein schmerzendes Knie klagt. Das Spiel am Sonntag ist dann die Generalprobe für die Folgewoche, wenn Tabellenführer Schonnebeck an der Christian-Rötzel-Kampfbahn gastiert.