Kein fußballerischer Leckerbissen: Pipinsried "gewinnt" gegen SVS

Die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried haben in Schalding-Heining 1:1 gespielt, sie waren am Ende dennoch Sieger des Tages.

Pipinsried – Das war weder Fisch noch Fleisch, aber am Ende gab‘s noch ein Stückchen Sahnetorte, wenn man so will: Das Auswärtsspiel beim SV Schalding-Heining endete für den Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried am Samstag mit einem 1:1-Unentschieden.

Nach dem Abpfiff gab es noch ein Elfmeterschießen, da die Partie als Qualifikation zum Totopokal 2026/2027 galt. Hier hatte der FCP die besseren Schützen, bei dem Team aus dem Dachauer Hinterland trafen alle, beim Gastgeber nur vier – folglich ist der FC Pipinsried im Pokal eine Runde weiter.

Das Match im Passauer Ortsteil verlief wie von vielen erwartet weitestgehend ausgeglichen, einen deutlichen Sieger hatte es auch in den vergangene Jahren eher nicht gegeben. So auch am vergangenen Samstag, als sich die beiden Kontrahenten bei bestem Fußballwetter gegenüberstanden.

„Ein fußballerischer Leckerbissen war es nicht“, so der Sportliche Leiter des FC Pipinsried, Johannes Müller. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend. Die Folge war ein torloses Remis zum Pausenpfiff.

Pipinsrieder Führung währt nur kurz

Nach der Pause kam der Gastgeber besser aus der Kabine, Schalding-Heining setzte die Pipinsrieder mächtig unter Druck. Doch das erste Tor erzielte Pipinsried: Mario Götzendörfer legte vor dem Strafraum des Gegner den Ball quer, und Sebastian Keßler traf in der 61. Minute mit seiner linken Klebe aus 17 Metern. Der Ball fand vorbei an Freund und Feind seinen Weg in die Maschen.

Doch die Freude währte nur drei Minuten: In der 64. Minute traf Patrick Drofa per Kopf ins Pipinsrieder Tor. Etwas Zählbares sprang trotz Chancen hüben wie drüben in der Folge nichts mehr heraus.

Elfmeterschießen in Passau

„Schalding hat in der zweiten Halbzeit Druck gemacht, deshalb muss man das Remis mitnehmen“, so Müller weiter. „Wir hätten uns allerdings auch gewünscht, dass wir das 1:0 länger hätten halten können, dann hätte es im weiteren Verlauf mehr Räume gegeben.“

Nach dem Unentschieden durften dann beide Teams zum Elfmeterschießen antreten, da es im Match zuvor keinen Sieger gab. Mit Max Dombrowka, Benedikt Wiegert, Kubilay Celik, Mario Götzendörfer und Fabian Benko behielt der FC Pipinsried die Oberhand, da ein Schaldinger Akteur vergab. In Pipinsried darf man sich also auch im kommenden Jahr auf spannende Pokalspiele freuen.