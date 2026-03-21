 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

Kein Fussball am Sonntag in Siegburg!

von Daniel Wember · Heute, 19:41 Uhr · 0 Leser

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Mittelrheinliga

Morgen, 15:30 Uhr
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
Abgesagt

Aktuelle Information zur Spielabsage: Siegburger SV – Teutonia Weiden

​Eigentlich war für den morgigen Sonntag der Liveticker zur Partie gegen Teutonia Weiden geplant. Nach aktuellem Stand wird die Begegnung jedoch nicht stattfinden, da der Gast voraussichtlich nicht antreten wird.

Sachstand am heutigen Samstag

  • Status: Die Austragung am Sonntag entfällt nach aktuellem Informationsstand.
  • Wertung: Da die Hintergründe des Nichtantritts offiziell noch nicht abschließend bestätigt sind, bleibt die formelle Entscheidung abzuwarten. In der Regel führt ein Nichtantritt jedoch zu einer 3:0-Wertung zugunsten des Siegburger SV.
  • Konsequenz: Die Punkte würden in diesem Fall kampflos an Siegburg gehen.

​Der für morgen vorgesehene Liveticker entfällt somit. Die Mannschaft des Siegburger SV hat am morgigen Sonntag spielfrei. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen verbleibenden Samstag und einen schönen Sonntag.