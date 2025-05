Kein freier Tag am Feiertag: TSV Zorneding will versöhnliches Finish

Drei Zähler beträgt der aktuelle Rückstand des TSV Zorneding (13.) auf den elften Tabellenrang, der am Saisonende zum direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost berechtigt. In den drei verbleibenden Partien geht es für die Zornedinger um jeden Punkt und darum, den Umweg über die Relegation zu vermeiden. „Sechs bis sieben Zähler könnten dafür reichen, aber es wird schon knackig“, spekuliert Trainer Sascha Bergmann.

Fans reisen mit dem Team im Bus nach Siegsdorf

„Im Training haben die Jungs eine gute Reaktion auf das letzte Spiel gezeigt. Da waren Tempo, Wille und Intensität in den Einheiten vorhanden. Das brauchen wir auch gegen Siegsdorf“, so Bergmann, der seine Mannschaft sogar am Feiertag vormittags antanzen ließ, um an den letzten Stellschrauben zu drehen. Am vergangenen Wochenende mussten sich die Zornedinger noch in Raubling mit 0:1 geschlagen geben. Es war bereits die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien.