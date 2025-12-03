Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kein Fairplay? Diese Szene macht die SG Waldsolms wütend
Teaser GL GI/MR: +++ Waldsolms wütet: In der Fußball-Gruppenliga schlägt die SGW zu Hause den FC Burgsolms, doch das letzte Gästetor erhitzt die Gemüter. Was passiert ist und was die Beteiligten sagen +++
Waldsolms. „Eine absolute Frechheit, ein Unding, das macht man nicht.“ Auch mit etwas Abstand findet Trainer Patrick Diehl deutliche Worte für eine Szene, die am Samstagabend die Gemüter bei Fußball-Gruppenligist SG Waldsolms erhitzt hat.