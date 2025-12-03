 2025-12-03T05:51:34.672Z

Hat auch gegen den FC Burgsolms viele kuriose Szenen und einen Aufreger kurz vor Schluss zu notieren: Patrick Diehl, Trainer von Fußball-Gruppenligist SG Waldsolms. © Steffen Baer
Kein Fairplay? Diese Szene macht die SG Waldsolms wütend

Teaser GL GI/MR: +++ Waldsolms wütet: In der Fußball-Gruppenliga schlägt die SGW zu Hause den FC Burgsolms, doch das letzte Gästetor erhitzt die Gemüter. Was passiert ist und was die Beteiligten sagen +++

Waldsolms. „Eine absolute Frechheit, ein Unding, das macht man nicht.“ Auch mit etwas Abstand findet Trainer Patrick Diehl deutliche Worte für eine Szene, die am Samstagabend die Gemüter bei Fußball-Gruppenligist SG Waldsolms erhitzt hat.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

