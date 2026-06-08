Kein Erwachen aus dem Albtraum: Hungerbach steigt zum zweiten Mal ab

Frust: Jonas Listle (in Weiß) und die Hungerbacher verstanden die Welt nicht mehr. – Foto: Andreas Mayr

Die SG Hungerbach steigt zum zweiten Mal hintereinander ab. Das erste Tor der Mittenwalder fiel erst nach zwei Lattentreffen der Gäste.

Bis zum Rückstand in Minute 74 sammelten die Gäste zwei Lattentreffer, verschusselten frei vor dem Tor beste Chancen oder kamen nicht an Mittenwalds letztem Wächter, Innenverteidiger Florian Rönitz, vorbei. Und als Tobias Schüller dann doch einen Ball im Netz versenkte, stand er im Abseits. Bis 15 Minuten vor Ende sah die SG wie der sichere Sieger aus, dominierte das Rückspiel in allen Belangen.

Mittenwald – Auch lange nachdem dieser Albtraum wahr geworden war, hoffte Gerhard Bertl noch, dass ihn jemand aufwecken möge. Aber ganz egal, wer vorbeikam: Jeder bestätigte ihm die grausame Realität. Im zweiten Jahr hintereinander steigen die Fußballer der SG Hungerbach ab, stürzen ab in die A-Klasse. 0:3 verloren sie in Mittenwald – und keiner wusste so recht, wie das passieren konnte. „Unverdient, so unverdient“, klagte Trainer Bertl. Selbst Kollege Max Tauwald vom FC Mittenwald gab zu: „Der einzige Grund, warum wir gewonnen haben: Wir haben heute mehr Glück gehabt.“

SG Hungerbach steigt zum zweiten Mal in Folge ab – großer Neustart steht bevor

Jahre in der Kreisliga und Kreisklasse haben ihnen eine Robustheit antrainiert, mit der die Mittenwalder nicht mithalten konnten. Die griffen zu Fouls, zu vielen Fouls. „Vielleicht haben wir auch zu brav gespielt“, grübelte der Coach hinterher. Aber es gab keine Notwendigkeit, rauer zuzulangen, wo sie doch so spielend leicht Bälle eroberten und zu Abschlüssen kamen. Eine riesige Schar an Anhängern, ausgestattet mit einer großen Trommel, leistete emotionale Hilfe. Bis die Welt über ihnen einstürzte.

Das Führungstor des eingewechselten Florian Rieger war Mittenwalds erster Schuss aufs Tor – und er hatte die Kraft, Hungerbach in eine Sinnkrise zu stürzen. Spätestens ab dem 2:0 – ein feines Solo von Joker Rieger – glaubte wirklich jeder Mittenwalder an die Sensation. Aber sie benötigten schon die Hilfe von Schiedsrichter Roland Fritzsch. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er tadellos gepfiffen, Mittenwalds Attacken gnadenlos unterbunden.

Und dann zeigte er Elfmeter. Torwart Florian Pfaff beteuerte, den Ball gespielt zu haben. „Das war im Leben kein Elfer, bei so einem wichtigen Spiel kannst du den nicht pfeifen“, betont Gerhard Bertl und klagte: „Es ist ein Schlag ins Gesicht. Die Mittenwalder wissen selbst nicht, wie sie gewonnen haben.“ Am Hungerbach stehen die Zeichen nun auf Neustart. „Wir kommen wieder“, gab sich die Führungsriege kämpferisch.