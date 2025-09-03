Kein Ertrag trotz guter Leistung.

Die beiden Mannschaften boten den Zuschauern im Nordsternstadion abwechslungsreiche und bis zum Abpfiff spannende Unterhaltung mit zahlreichen Torannäherungen, die allerdings nur selten das Eingreifen der Torsteher erforderten. Denn auffällig viele der beiderseitigen Versuche verfehlten - häufig sehr knapp - das jeweilige Gehäuse. Insgesamt war es ein ausgeglichenes Kräftemessen mit dem allerdings besseren Ende für den Aufstiegsanwärter aus Stutensee. Angesichts der von den Gastgebern überlegen geführten zweiten Spielhälfte hätten sich diese dann auch wenigstens eine Punkteteilung verdient gehabt. So war die Enttäuschung bei den Nordsternlern trotz eines mehr als zufriedenstellenden Auftritts auch noch lange nach dem Schlusspfiff verständlicher Weise groß. Schon nach zwei Minuten kam Lukas Stingl aus vier Metern zum Abschluss, zielte aber in die Arme des Spöcker Keepers. Dann bugsierte Daniel Zivko den Ball ins Aus (8.) und nach seinem Eckstoß flog die Direktabnahme von Mario Pavkovic über den KSV-Kasten (10.). Wenig später hatten die Waldstädter eine Doppelchance herausgespielt. Zunächst köpfte Pavel Bagrets einen Flankenball von Dennis Bäuerle auf den aufnahmebereiten Mario Beer (16.). Bei der kurz darauf folgenden KSV-Ecke hatte er aber Glück, als der Kopfball von Samir Frank aus kurzer Distanz um Zentimeter am Pfosten vorbei rauschte (17.). Auf der anderen Seite brachte Lukas Hartmeier einen Versuch von Emre Akarsu noch sicher unter Kontrolle (21.). Bei der nächsten Spöcker Annäherung konnte er dagegen nicht mehr rettend eingreifen, als seine Vorderleute eine Pavlovic-Hereingabe passieren ließen und Zivko platziert neben den Pfosten zum 0:1 einköpfen konnte (22.). Nach einer kurzen spielerischen Schwächephase näherten sich die Waldstädter erst mit einem Freistoß wieder dem FC-Tor. Bjarne Waßmuth setzte den Ball aber knapp über den Querbalken (33.) wie später auch Daniel Walz bei seinem 20-Meter-Schuss (40.). Die letzten fünf Minuten vor dem Seitenwechsel dominierte dann nochmal der Tabellenführer. Calvin Bernateks tollen Schuss o(44.). Mit zwei ungefährlichen Versuchen von Pavlovic in der Nachspielzeit ging es dann in die Pause. Nach Wiederanpfiff des hervorragend leitenden Steffen Eberle (FC Jöhlingen) neutralisierten sich die Teams zunächst, bis sich nach zehn Minuten die Hausherren zunehmend eine Feldüberlegenheit erarbeiteten. Nach einer Viertelstunde war Bäuerles 18-Meter-Schuss, der am Pfosten vorbei flog, die erste Möglichkeit zur Ergebniskorrektur (60.). Auch der Distanzschuss von Frank verfehlte ebenso das Ziel (63.) wie ein Kopfball von Theo Schlüter (69.). In der 73. Minute ergab sich für die Blau-weißen die erste Torgelegenheit im zweiten Abschnitt. Bei einem Eckstoß entzog sich der aufgerückte Luca Wiedermann der Aufmerksamkeit der KSV-Abwehr, köpfte aber freistehend vorbei. Die Truppe von Christian Stumpf bestimmte zwar weitgehend das Spielgeschehen, fand aber gegen die kompakt und stabil agierende FC-Defensivarbeit kaum Mittel in die gegnerische Gefahrenzone vorzudringen. Das Pavkovic-Team kam seinerseits meist nur durch KSV-Ungenauigkeiten in Ballbesitz und eher selten zum Spielaufbau. Erst spät nahm die Partie mit Torszenen hüben wie drüben wieder Fahrt auf. Samir Frank schoss am rechten Pfosten Millimeter am Tordreieck vorbei (86.), auf der Gegenseite knallte Pavkovic aus 18 Metern drüber (87.) und Lukas Eckert in aussichtsreicher Position daneben (88.). Die kalte Dusche für die KSV-ler folgte eine Minute später durch ein Missgeschick in der defensiv letzten Instanz. Ein Querpass im eigenen Sechzehner erreichte ungewollt Spöcks Akarsu, der sich mit dem 0:2 für das unvermittelt dargebotene Geschenk bedankte (89.). Die Jungs vom Sportpark gaben sich dennoch nicht auf. Bei Franks Distanzversuch fehlten wiederum nur Zentimeter (90.+1) und der eingewechselte Mohammed Abdallah brachte in guter Position nicht genügend Druck hinter den Ball (90.+2). Mit dem letzten gelungenen Angriffsversuch gelang dann wenigstens noch der Ehrentreffer. Mit Unterstützung des FC-Keepers trudelte der Ball bei Bäuerles Abschluss zum 1:2 noch über die Torlinie (90.+4). In den restlichen Sekunden ließ der Aufstiegkandidat dann aber nichts mehr zu und schaukelte den Vorsprung zum insgesamt etwas glücklichen Dreier über die Ziellinie (Hans Dieter Brumm, Karlsruher SV).