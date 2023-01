Kein Erfolgserlebnis für TuRU 80 Die Oberbilker verpatzen die Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt in der Oberliga. Gegen den Siegburger SV gibt es eine 0:1-Niederlage.

Für die Fußballer der TuRU 80 gab es auch bei der Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt in der Oberliga Niederrhein kein Erfolgserlebnis. Gegen den Mittelrheinligisten Siegburger SV zog die Mannschaft von Chefcoach Francisco Carrasco mit 0:1 den Kürzeren. Es war die dritte Niederlage im dritten Vorbereitungsspiel für die Oberbilker, für die am kommenden Wochenende mit dem Nachholspiel beim 1. FC Kleve die Aufholjagd auf den Weg zum Klassenerhalt in der Oberliga beginnen soll.