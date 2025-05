Kein einziges Frauenteam im Landkreis: Ein Club möchte das ändern

"Unser Ziel ist es, bestenfalls schon zur neuen Saison eine Mannschaft im Spielbetrieb auf dem Kleinfeld zu stellen", sagt Patrick Hunger vom Möckeraner TV. Im Verein coacht der 37-Jährige seit dem Herbst die Herrenmannschaft in der Kreisoberliga. In der Vergangenheit trainierte Hunger unter anderem im Mädchen-Nachwuchs des Magdeburger FFC. Auch deshalb liegt ihm das Thema am Herzen.

"Der Verein steht hinter mir und dem Projekt", sagt Hunger, der zunächst selbst das Training der Fußballerinnen leiten wird. Am 14. Mai soll die erste Einheit stattfinden. "Wir haben schon einige Spielerinnen, aber noch sind es nicht genug", erzählt der Initiator und ergänzt: "Jede Frau und jedes Mädchen ist gerne willkommen. Wir würden hier in Möckern gerne etwas in Bewegung setzen."