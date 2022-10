Kein einziger Treffer: KFC Uerdingen verliert Elfer-Drama gegen RWO Niederrheinpokal: Nach 90 und 120 Minuten hatte es in der Grotenburg gegen den Regionalligisten aus Oberhausen 2:2 gestanden.

In einer dramatischen Partie hat Rot-Weiß Oberhausen am Mittwochabend das Viertelfinale des Niederrheinpokals erreicht. Der Regionalligist setzte sich mit 4:2 nach Elfmeterschießen beim KFC Uerdingen durch. Die Uerdinger, die früh führten, in Rückstand gerieten und kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit ausglichen, trafen im Elfmeterschießen in vier Versuchen nicht ein einziges Mal.

In der zweiten Hälfte fehlten dann lange große Höhepunkte, die Partie präsentierte sich aber bis zur 60. Minute deutlich ausgeglichener als vor der Pause. Als sich der KFC gerade wieder ein Übergewicht erarbeitet hatte, wurde ein Kopfballtor von Gianluca Rizzo wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht anerkannt. Unwesentlich später schlugen dann die Oberhausener wieder eiskalt zu. Nach einem Ballverlust von Weggen im Strafraum gegen Christian März legte dieser den Ball zurück auf Mickels, der seinen zweiten Treffer des Abends aus 16 Metern folgen ließ (70.). Als es dann nun wirklich schon nach dem regulären Ende aussah, schlug der KFC noch einmal zurück. Levan Kenia und Alexander Lipinski eroberten den Ball und Kenia setzte einen Schuss mit sehenswertem Effet zum 2:2 neben den linken Pfosten. Es ging in die Verlängerung, und das nur, weil Younes Mouadden in der Nachspielzeit das 3:2 für den KFC verpasste.

In der Folge versuchte sich bei den Uerdingern Kevin Weggen zweimal aus der Distanz, lauerte ansonsten auf Konter. Die Oberhausener indes fanden vor dem gegnerischen Tor lange Zeit praktisch nicht statt. Zwar bekamen sie immer mehr Spielanteile, aber daraus resultierte keine Gefahr. Anders bei den Uerdingern, als Oberhausens Keeper Daniel Davari fünf Minuten vor der Pause gegen Joshua Yeboah auf der letzten Rille noch parierte. Als die Uerdinger schon auf den Pausenpfiff wartete, hatte RWO dann aber den bis dahin besten Moment. Nach einem herausragenden Ballgewinn von Nico Klaß landete der Ball bei Sven Kreyer, der diesen in den Lauf von Leroy Mickels legte, und der ließ Robin Udegbe beim 1:1 keine Chance (45.).

Gleich nach dem Anpfiff zeigten die Oberhausener, dass sie den KFC scheinbar bereits früh im Spielaufbau stören wollten. Dadurch entstand nach einem Einwurf von Nils Winter eine erste Chance für RWO, bei der Kelvin Lunga allerdings deutlich über den Kasten zielte (2.). Lange hielt dieses Ansinnen allerdings nicht, denn schon bald rissen die Gastgeber das Spiel an sich. Daraus entstand auch früh das 1:0. Ein langer Pass von Kevin Weggen landete bei Maik Odenthal, der auf der linken Seite in den Strafraum zog und Alexander Lipinski im Zentrum fand, der seiner aktuellen Topform einen weiteren Treffer hinzufügte (7.).

Wenig passierte dann in der ersten Verlängerungshälfte. Bei den Gästen wäre es gefährlich geworden, hätte der eingewechselte Kilian Skolik nach einem gefährlichen Angriff den Ball getroffen, die Uerdinger forderten nach einem Foul an Mouadden einen Strafstoß, den sie nicht bekamen. In der zweiten Verlängerungshälfte hielt Robin Udegbe die Uerdinger dann in den Schlussminuten durch drei unfassbare Paraden innerhalb von einer Minute im Spiel. Gegen Jan-Lucas Dorow lenkte er den Ball im Liegen an die Querlatte.

Es ging also ins Elfmeterschießen, und da wurde es dann für den KFC Uerdingen ganz bitter. Kevin Weggen, Alexander Lipinski, Younes Mouadden und Shun Terada, nicht ein Uerdinger brachte den Ball an Daniel Davari vorbei. Und da für die Oberhausener Tanju Öztürk und Nils Winter trafen, halfen auch zwei ganz starke Paraden von Robin Udegbe den Uerdingern nicht mehr. Rot-Weiß Oberhausen steht im Viertelfinale des Niederrheinpokals.

KFC Uerdingen 05 – Rot-Weiß Oberhausen 2:4 n.E.

KFC Uerdingen 05: Robin Udegbe, Vedran Beric (80. Ryo Iwata), Sander Rau, Leonel Kadiata, Philipp Meißner, Alexander Lipinski, Maximilian Funk (46. Shun Terada), Kevin Weggen, Joshua Yeboah (62. Levan Kenia), Maik Odenthal (77. Pascale Talarski), Gianluca Rizzo (82. Younes Mouadden) - Trainer: Alexander Voigt

Rot-Weiß Oberhausen: Daniel Davari, Pierre Fassnacht, Michael Wentzel, Nils Winter, Fabian Holthaus (84. Jerome Propheter), Nico Klaß, Tanju Öztürk, Kelvin Lunga (54. Christian März), Leroy-Jacques Mickels (80. Denis Donkor), Anton Heinz, Sven Kreyer (83. Kilian Skolik) (106. Jan-Lucas Dorow) - Trainer: Mike Terranova

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 2500

Tore: 1:0 Alexander Lipinski (7.), 1:1 Leroy-Jacques Mickels (45.), 1:2 Leroy-Jacques Mickels (70.), 2:2 Levan Kenia (89.), 2:3 Tanju Öztürk (121. i.E.), 2:4 Nils Winter (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Kevin Weggen (KFC Uerdingen 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Michael Wentzel (Rot-Weiß Oberhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Udegbe (121.). Alexander Lipinski (KFC Uerdingen 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Davari (121.). Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Udegbe (121.). Younes Mouadden (KFC Uerdingen 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Davari (121.). Shun Terada (KFC Uerdingen 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Davari (121.).

