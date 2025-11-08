 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Kein einfaches Wochenende für Wörpetal, Nordheide und Hesedorf/Nartum

Kreisliga Rotenburg in der Vorschau

Der 14. Spieltag der Kreisliga findet an diesem Wochenende nicht nur am Sonntag statt: FSV Hesedorf/Nartum geht schon am Samstag ins Duell, während Nordheide und Wörpetal am Sonntag auf den jeweiligen Fußballplätzen um Siege kämpfen werden.

Am Samstag um 14 Uhr heißt es für den FSV Hesedorf/Nartum Anstoß beim SG Fintau in Lauenbrück. Mit Blick auf die Kreisliga-Tabelle scheint der Favorit des Spiels klar zu sein, denn aktuell belegt Hesedorf/Nartum den fünften, SG Fintau den 14. Platz. Hesedorf/Nartums Trainer Alexander Kupiec möchte in die Tabelle nicht zu viel hinein interpretieren: „Das Hinspiel haben wir gewonnen. Es wird jetzt aber sicherlich ein anderes Spiel werden als das Hinspiel. Ich rechne mit einer körperlich intensiven und zweikampfbetonten Partie.“

FSV muss auf Stammspieler verzichten – Verstärkung aus zweiter Mannschaft

Hinzu kommt, dass die Mannschaft auf einige routinierte Stammspieler verzichten muss: „Dominik Rosenbrock wird wahrscheinlich wieder dabei sein können, aber ich muss auf Elias Lagili verzichten, da er die fünfte Gelbe Karte bekommen hat und Joris Köhnken fällt auch noch gesperrt aus. Ob Lukas Krägel spielen wird, ist wegen seines Knies noch unsicher. Auf die Unterstützung von Jens van Santen müssen wir wegen einer OP auch verzichten. Deshalb werden uns Spieler aus der zweiten Mannschaft unterstützen“, so der Trainer weiter. Klar ist für ihn und sein Team: „Wir wollen drei Punkte holen!“

Nordheide hat mit Hesedorf einen „Brocken vor der Brust“

Am Sonntag geht es für den FC Nordheide zum MTV Hesedorf, der in der Tabelle den zweiten Platz belegt. Um 14 Uhr wird die Partie angestoßen, die FC-Betreuer Thorsten Holst „wild“ erwartet. „Mit Hesedorf haben wir den nächsten Brocken vor der Brust“, meint er. „Sie haben eine starke Offensive, die uns einiges abverlangen wird. Doch wir haben auch bereits bewiesen, dass wir gegen Gegner von oben durchaus bestehen können.“ FC Nordheide ist zurzeit Neunter in der Kreisliga-Tabelle.

Auf eigenem Rasen in Bülstedt erwartet der FC Wörpetal den FC Alfstedt/Ebersdorf. Anpfiff ist um 14.30 Uhr. Wörpetals Trainer Dennis Bargemann und sein Team haben mit Alfstedt noch eine Rechnung offen: „Wir haben gegen FC Alfstedt/Ebersdorf die bisher einzige Niederlage kassiert. Allein deshalb ist die Mannschaft schon heiß auf das Spiel“, so Bargemann.

„Im Hinspiel haben sie uns das Leben schwer gemacht und verdient gewonnen. Alfstedt hat durch die letzten Siege einen positiven Trend und sicherlich auch an Selbstvertrauen gewonnen. Wir haben am Wochenende gezeigt, dass wir Spiele auch über den Kampfgeist gewinnen können und genau das werden wir auch am Wochenende wieder benötigen. Das Ziel ist klar: Wir wollen aus den letzten beiden Punktspielen im Jahr 2025 zwei Siege holen.“

