Kein echter Test für den VFC Plauen Beim Dreier-Turnier in Schleiz

Ohne die Leistung vom FSV Schleiz gegen den VFC Plauenschmälern zu wollen, ein richtiges Testspiel für den VFC Plauenkonnte sich nicht entwickeln. Dafür waren die Bedingungen nicht gegeben. Schleiz tat das Menschenmögliche, um seinen Gästen aus Plauen und Hof einen ordentlichen Platz anzubieten. Doch dem waren einfach winterliche Grenzen gesetzt. Ein Freistoß und ein Bing-Bong-Ball entschied schließlich das Spiel. Beide Tore erzielte Albert Pohl. Erst spät gelang den Plauenern das Anschlusstor durch Ilja Lemba. So feierte Schleiz keinen unverdienten Sieg.

Die Rutschpartie auf steinhartem Untergrund mit Schneeresten ging weiter. Beide Mannschaften aus Plauen und Hof hatten Probleme damit. Hin und her ging es bei der Partie. Als der Hofer Torhüter einen straffen Ball der Plauener aus der Distanz prallen ließ, setzte Leonard Krantz nach und drosch den Ball zur Führung für den VFC Plauen in die Maschen. Nach Beal-Eckstoß war Max Winter zur Stelle und köpfte zum 2:0 ein. Doch die Führung konnten die Spitzenstädter nicht verwalten. Max Frank und Lucas Seidel machten mit ihren Treffern den Plauenern einen Strich durch die Rechnung. „Durch individuelle Fehler haben wir die Tore bekommen. Aber es war kein echtes Testspiel unter den Gegebenheiten. Wir wollen in den Spielrhythmus kommen. Wichtig war, dass sich keiner der Spieler verletzt hat und das ist der Fall“, resümierte VFC-Coach Norman Zschach.

Etwas Positives für die VFC-Anhänger gab es dann doch noch zu vermelden. Eric Ganime spielte seine ersten 35 Minuten nach langer Verletzungspause für den VFC Plauen. Zudem zeigten die A-Junioren Leonard Krantz, Ilja Lemba und Julius Eisenträger, dass sie den Kampf um Plätze in der ersten Mannschaft aufnehmen wollen.